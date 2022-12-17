Tartıştığı husumetlisini tabancayla öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Hilmi Alkan ile Eray A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eray A., üzerinde bulunan tabancayla Hilmi Alkan'a ateş etti. Hilmi Alkan karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli Eray A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Hilmi Alkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hilmi Alkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Eray A., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.