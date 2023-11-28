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        Haberler Gündem Güncel Tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı!

        Operatör, tartıştığı işçilerin peşinden iş makinesiyle gitti

        İzmir'de akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Kentte bir iş makinesi operatörü şantiyede tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:03
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        Tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı!
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        İzmir'in Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü.

        Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti. Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi. O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.

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        #haberler
        #İzmir
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