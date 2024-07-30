Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla sırtından vurdu!

Eyüpsultan'da Şevval Zeliha Kartal isimli kadın, arkadaşları İsmail K., Sezai A. ve Murat K. ile birlikte içki içmek için buluştu.

DHA'nın haberine göre daha sonra İsmail K., tartıştığı Şevval Zeliha Kartal'a çalıştığı iş yerinin deposundan aldığı uzun namlulu silahla ateş etti.

SIRTINDAN VURULDU, AĞIR YARALANDI Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken yaşanan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM TARTIŞMA ÇIKTI, DEPOYA GİTTİ Olay, dün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Şevval Zeliha Kartal, İsmail K., Sezai A ve Murat K., gece saatlerinde sokakta bir araya geldi. Yol kenarında otluk alanda oturan grup, birlikte içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail K. arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine İsmail K., arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti.