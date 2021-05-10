DHA

İlçede oturan Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı.



DHA'nın haberine göre, olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Olay, yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Salih K.'nin cenazesi Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.'yi gözaltına aldı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, çıkan tartışmada eşi Hülya K. tarafından bıçaklanarak, öldürülen Salih K.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hülya K.'nin, psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve olay sırasında alkollü olduğu öne sürülen eşi Salih K.'yi mutfaktan aldığı bıçakla öldürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Hülya K.'nin, ilaçlarını bir süredir kullanmadığı, daha önce de eşini bıçakladığı ve olayla ilgili davanın devam ettiği belirtildi. Çiftin oğlu Sinan K. tarafından Salih K.'nin cenazesinin alınıp, defnedilmek üzere Elmalı ilçesine götürüleceği öğrenildi.