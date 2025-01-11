'Taş Plaklardaki Unutulmaz Şarkılar' hayat buldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; geceye katılanlar arasında Hande Soral, Buse Buçe Kahraman Nevra Serezli, Aliye Uzunatağan, Feryal Gülman ve Beyza Uyanoğlu gibi isimler vardı.

Gecenin sunuculuğunu oyuncu Beril Pozam yaparken, Burcu Göktürk de şarkıları seslendirdi. Arşivlerde unutulmaya yüz tutmuş, çoğu daha önce icra edilmemiş bu eserler, neredeyse bir asırlık uykusundan uyanarak dinleyicilerle buluştu. Bu eşsiz sanat akşamı sanatseverlere Musiki Eğitim Vakfı, ücretsiz olarak sundu.

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Buse Buçe Kahraman, "Çok özel bir akşam. Bu akşamda böyle eskiden kalan, taş plaklardaki gün yüzüne çıkmamış şarkıları dinleyeceğiz" dedi.

Hande Soral ise "Bu benim katıldığım üçüncü konser olacak. Hepsinin yeri ayrı. Taş plak konserini özellikle çok merak ediyorum. Bu değerlerin tekrar hatırlatılması sahnelenmesi ve değer bulması, bunları anmak söylemek bana çok keyifli geliyor. Her konserde çok genç müzisyenler oluyor. Onları dinlemek bana gurur veriyor" dedi.

Eskiden plak koleksiyonu olduğunu söyleyen oyuncu; "Plak koleksiyonum vardı. Hepsini babama devrettim. Benimkiler yakın tarihte olan sanatçılardı. Ama plak dinlemeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.