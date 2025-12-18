Manisa'nın Akhisar ilçesinde taş yığınına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mehmet Baş'ın (65) kullandığı otomobil, Başlamış Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki taş yığınına çarptı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Fadime Baş (59), ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Kontrolü kaybeden sürücünün öte yandan kalp krizi geçirdiği değerlendirildi. Sürücünün daha önce birkaç kez anjiyo olduğu da öğrenildi.