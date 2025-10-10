Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve konusu: Taşacak Bu Deniz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Bu sebeple Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı dizi; iki düşman ailenin mücadelesi ve fırtınalı bir aşk hikayesi etrafında gelişen çarpıcı bir öykü sunuyor. Peki Taşacak Bu Deniz konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri hakkında merak edilenler...
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ı başrolde buluşturuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından merak ediliyor. Dağların sertliği ve denizin hırçın dalgalarıyla iç içe geçen dizide, güçlü bir kadının dirayeti ile sevdasına tutkun bir erkeğin mücadelesi izleyicilere aktarılıyor. Peki; Taşacak Bu Deniz konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
TAŞACAK BU DENİZ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başlıyor.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın yer aldığı dizi, 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi, dağ ile denizin amansız mücadelesini, fırtınalı bir aşk hikayesi etrafında örüyor. Dizi, birbirine düşman iki ailenin bitmeyen savaşına odaklanırken, aynı zamanda bir kadının dirayeti ve bir erkeğin sevdasına tutkusu etkileyici bir dille anlatıyor.
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.
Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor.
TAŞACAK BU DENİZ 1. BÖLÜM ÖZETİ
İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir.
Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil’i vurur.
Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna’yı ele vermez ve “ben kendimi vurdum” der.
Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil’in hayatını kurtarır.
Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum’u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon’a gelmiştir.
Eleni’nin gelişinden sonra ne Adil için ne de Esme için hayat aynı olmayacaktır.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle;
Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak).
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri Trabzon’da gerçekleştiriliyor.
Dizinin çekim mekanları arasında Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerindeki yaylalar, ormanlar ve sahil şeritleri yer alıyor.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİ KARAKTERLERİ
ADİL KOÇARİ
Nam-ı diğer Koçari! Hem asi hem de lider. İçinde hâlâ 17 yaşındaki âşık delikanlı saklı.
ESME FURTUNA
Esme Çavuş, tam bir Karadeniz kadını. Bir an dalgalanır bir an durulur. Acının üzerinde yürümeyi öğrenmiş biri.
ORUÇ FURTUNA
Tam bir Karadeniz delikanlısı. Hem savaşçı hem şifacı. Aynı zamanda Furtuna Köyü’ne adını veren ailenin oğlu.
ELENİ MİRYANO
İki düşman ailenin ortasına düşmüş bir kurtarıcı. Dik duruşunun altında şefkat bekleyen kalbi kırık bir kız çocuğu var.
ZARİFE FURTUNA
Ailesi için dünyayı yakar ama dışarıya karşı bir o kadar acımasız.
ŞERİF FURTUNA
Şerif için hayat bir satranç. Yalan, tehdit, dostluk fark etmez… Yeter ki oyunun sonunda kazanan o olsun.
SÜLEYMAN VAROĞLU
Koçari’lerden, nam-ı diğer Gezep. Tam bir delifişek. Gezep’in öfkesi yüzündeyse kaçın!
İSMAİL FURTUNA
İso! Aslında birçok huyu amcası Şerif’e benziyor ama onun gölge taraflarını değil iyi taraflarını taşıyor.