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        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET | Taşla öldürdü! Otomobilin içinde ateşe verdi! - Son dakika haberler

        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!

        Amasya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Merzifon ilçesinde, 37 yaşındaki Yılmaz Uyanık'ın cansız bedeni, ateşe verilen bir otomobilin içinde bulundu. Jandarma, olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi 39 yaşındaki A.M.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Uyanık'ın, başına taşla vurularak öldürüldüğü, daha sonra ise cesedinin otomobilin içine konup yakıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 08:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:27
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        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
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        Amasya'da olay, önceki akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde meydana geldi.

        OTOMOBİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.

        CİNAYET ŞÜPHESİ OLAYI AYDINLATTI

        Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

        Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cansız bedenin Yılmaz Uyanık´a (37) ait olduğu belirlendi.

        BAŞINA TAŞLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

        Olayın şüphelisinin de A.M. (39) olduğu, Yılmaz Uyanık´ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi. A.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Amasya
        #Son dakika haberler
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