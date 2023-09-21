Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı! Amasya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Merzifon ilçesinde, 37 yaşındaki Yılmaz Uyanık'ın cansız bedeni, ateşe verilen bir otomobilin içinde bulundu. Jandarma, olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi 39 yaşındaki A.M.'yi gözaltına aldı. Yılmaz Uyanık'ın, başına taşla vurularak öldürüldüğü, daha sonra ise cesedinin otomobilin içine konup yakıldığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.09.2023 - 08:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 08:27 facebook

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