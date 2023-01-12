Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

Siirt'teki Başur Höyük'te 2013'te başlayan kazılarda 39 taşı bulunan 5 bin yıllık oyun gizemini koruyor. Batman Müzesi'nde sergilenen taşların bulunduğu dönemde kazı çalışmalarında görev alan Uzman Arkeolog Abdurrahman Demir, oyunun nasıl oynandığının hala gizemini koruduğunu belirterek, "Benzer eserler ışığında bir karşılaştırma yaptığımızda, sistem olarak 4 domuzun, 4 köpeğin olması, göz şeklinde olması, pramidal taşların olması ve mermi benzeri taşların olması bunun zaten bir zeka oyunu olduğunu da aslında gösteriyor. Bir av oyunu, yarış oyunu ya da zeka oyunu olabilir. 'Satrancın atasıdır' demek de belki çok da yanlış olmayabilir" dedi

ABONE OL
DHA
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Siirt'in 20 kilometre kuzeybatısında yer alan, Başur Höyük'te Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında 2013'te yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir mezarda 'Erken Tunç Çağı'na ait yaklaşık 5 bin yıllık oyun taşları bulundu.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    DHA'nın haberine göre köpek ve domuz gibi figürler bulunan taşların en sonuncusu 2019'da yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Toplamda 39 adet olan taşlar Batman Müzesi'nde koruma altına alındı. Taşların 2 kişi ile oynanan av, yarış veya zeka oyunu için kullanılan taşlar olduğu düşünülürken, nasıl oynandığı ise hala gizemini koruyor.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    O dönem kazı çalışmalarında görev alan Batman Müzesi'nde arkeolog Abdurrahman Demir, "2013 yılında ilk defa eserlerle karşılaştık, bir mezar buluntusu olarak. Daha sonra 2019 yılında ise son parçası olan domuzu bulduk. 
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Benzer eserler ışığında bir karşılaştırma yaptığımızda, sistem olarak 4 domuzun, 4 köpeğin olması, göz şeklinde olması, pramidal taşların olması ve mermi benzeri taşların olması bunun zaten bir zeka oyunu olduğunu aslında gösteriyor.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Tamamen zeka oyunudur diyebilir miyiz, tartışılır. Bir av oyunu, yarış oyunu ya da zeka oyunu olabilir. 'Satrancın atasıdır' demek de belki çok da yanlış olmayabilir.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Oyun taşının 2019 yılında yapılan çalışmayla beraber bütün parçaları tamamlandı. Tabi sonuçta biz kazı yaptığımız için, oyunun hangi şartlarda, hangi şekilde oynandığını bilmiyoruz" diye konuştu.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    "BAŞURLULAR SANAT ÜRETMİŞ DİYEBİLİRİZ"

    Bulunan oyun taşlarıyla Başurluların sanat ürettiğini söyleyen Demir, "Oyun taşlarının milattan önce 3100 ile 2900 yılları arası yani toplamda 5 bin yıllık bir geçmişi var. Erken Tunç Çağı'nın önemli eserlerinden biridir. Batman Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı'nda yapılan kazılarda, Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur'un yaptığı çalışmalarda ortaya çıkarıldı.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Bu taşların hangi amaçla yapıldığı bilinmemekle beraber bununla ilgili hem yabancı hem yerli çalışmalar var. Üzerine hem makaleler hem de tez çalışmaları devam ediyor. İlerleyen zamanlarda yayınlanacaktır. Taşlar çok enteresandır. Oyunla ilgiliden ziyade, o dönemin insanlarının çevresini taşlara yansıttığını rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela biz herhangi bir satranç oyununa baktığımızda satrançtaki atlar, kale ve piyonların bir benzerini bu oyunda da görebiliyoruz aslında.

     
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

    Başur Höyük'ten çıkarılan bu oyun taşları toplamda 39 adet olup, 2 kişiyle oynandığı düşünülmektedir. Döneminin en önemli sanat eserleridir diyebiliriz. Çünkü birçok insan eser yapar, zanaat üretir ama 'Başurlular sanat üretmiş' diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor
  • Taşları bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemiyor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.