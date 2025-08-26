Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler sergisi Ankara yolcusu

        Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler sergisi Ankara yolcusu

        İstanbul'a veda eden "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergisi, 16 Eylül'den itibaren İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler sergisi Ankara yolcusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin verimli topraklardan, denizlerin bereketinden, doğanın cömertliğinden ve paylaşılan sofralardan ilham alan süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” 20 Ağustos itibariyle İstanbul ayağını tamamladı.

        Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın sanat eseri yer aldı.

        Sanatseverler, sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Nazlı Ecevit, Eren Eyüboğlu, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi Türk sanatının önemli isimlerinin eserlerini izledi.

        Mehmed Muazzez, Natürmort – Meyveler ve Yemişler
        Mehmed Muazzez, Natürmort – Meyveler ve Yemişler

        İstanbul’da 70 bin ziyaretçiye ulaşan, tematik konferansları ve çocuklara özel sanat atölyeleriyle de büyük ilgi uyandıran sergiden geniş bir seçki 16 Eylül’den itibaren Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak.

        REKLAM
        Halil Dikmen, Fındık Toplayan Kızlar
        Halil Dikmen, Fındık Toplayan Kızlar

        "FAALİYETLERİMİZİ ANADOLU'YA TAŞIMAYA ÖNEM VERİYORUZ"

        Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’in İstanbul’da gördüğü ilgiden duyulan memnuniyeti ifade ederek serginin yolculuğuna Ankara’da devam edeceğini söyleyen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Sanat faaliyetlerini İstanbul dışına taşımaya verdikleri önemin altını çizdi:

        “İstanbul’da tamamlanan süreli sergilerimizi, başta Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerimizde ziyarete açıyoruz. Bu Eylül’de ‘Tat ve Sanat’ Ankara’ya taşınırken, ‘İstanbul’un Resmi’ sergisi ise Antalya’ya gidiyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programları kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri’ ile de İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkileri Anadolu’nun dört bir yanında ziyarete açıyoruz. Heyecanla, özenle hazırladığımız bu seçkilerin gördüğü ilgi bizi çok mutlu ediyor.”

        Eren Eyüboğlu, Bursa Kapalıçarşı Ağzı
        Eren Eyüboğlu, Bursa Kapalıçarşı Ağzı

        Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde bazı yenilemeler yapılacağını belirterek, yeni süreli sergisinin de müjdesini verdi:

        “Müzemizin ‘Yan Yana’ başlıklı yeni sergisinin de hazırlıkları hızla devam ediyor. 20 Eylül’de ziyarete açılacak sergimizde sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Melahat ve Eşref Üren’in, İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini bir araya getiriyoruz.”

        Nazlı Ecevit, Hamur Açan Yörük Kadını
        Nazlı Ecevit, Hamur Açan Yörük Kadını
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Musk, OpenAI ve Apple'a dava açtı
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        Suriye Lirası'nda 'yeniden doğuş'
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"