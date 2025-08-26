Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler sergisi Ankara yolcusu

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin verimli topraklardan, denizlerin bereketinden, doğanın cömertliğinden ve paylaşılan sofralardan ilham alan süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” 20 Ağustos itibariyle İstanbul ayağını tamamladı.

Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın sanat eseri yer aldı.

Sanatseverler, sergide Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Selahattin Teoman, Cevat Dereli, Nazlı Ecevit, Eren Eyüboğlu, Hikmet Onat, Hasan Vecih Bereketoğlu ve Mehmed Muazzez gibi Türk sanatının önemli isimlerinin eserlerini izledi.

Mehmed Muazzez, Natürmort – Meyveler ve Yemişler

İstanbul’da 70 bin ziyaretçiye ulaşan, tematik konferansları ve çocuklara özel sanat atölyeleriyle de büyük ilgi uyandıran sergiden geniş bir seçki 16 Eylül’den itibaren Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak.

Halil Dikmen, Fındık Toplayan Kızlar

Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler’in İstanbul’da gördüğü ilgiden duyulan memnuniyeti ifade ederek serginin yolculuğuna Ankara’da devam edeceğini söyleyen İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Sanat faaliyetlerini İstanbul dışına taşımaya verdikleri önemin altını çizdi:

“İstanbul’da tamamlanan süreli sergilerimizi, başta Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerimizde ziyarete açıyoruz. Bu Eylül’de ‘Tat ve Sanat’ Ankara’ya taşınırken, ‘İstanbul’un Resmi’ sergisi ise Antalya’ya gidiyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programları kapsamında hayata geçirdiğimiz ‘Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri’ ile de İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özel seçkileri Anadolu’nun dört bir yanında ziyarete açıyoruz. Heyecanla, özenle hazırladığımız bu seçkilerin gördüğü ilgi bizi çok mutlu ediyor.”

Eren Eyüboğlu, Bursa Kapalıçarşı Ağzı

Üreten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergisinde bazı yenilemeler yapılacağını belirterek, yeni süreli sergisinin de müjdesini verdi:

“Müzemizin ‘Yan Yana’ başlıklı yeni sergisinin de hazırlıkları hızla devam ediyor. 20 Eylül’de ziyarete açılacak sergimizde sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Melahat ve Eşref Üren’in, İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda bulunan eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlarda yer alan eserlerini bir araya getiriyoruz.”

Nazlı Ecevit, Hamur Açan Yörük Kadını