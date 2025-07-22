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        Haberler Dünya Tatar'dan Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm vurgusu | Dış Haberler

        Tatar'dan Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm vurgusu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm vurgusunu yineledi. Tatar "İki devletli çözüm hepimizin hedefidir, özlemidir ve doğru olan budur." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:01 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:01
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        Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm vurgusu
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin dünya genelinde kabul görmesi için büyük bir diplomatik mücadele yürüttüklerini belirterek, "İki devletli çözüm hepimizin hedefidir, özlemidir ve doğru olan budur." dedi.

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) yayınları arasında bulunan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Bir Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler: Ersin Tatar" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısına katılan Tatar, etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yaklaşık son 5 yılda Türkiye'nin desteğiyle yürüttükleri iki devletli siyaset sayesinde KKTC'nin diplomatik statüsünü uluslararası platformlarda güçlendirdiklerini belirten Tatar, "İki devletli çözüm hepimizin hedefidir, özlemidir ve doğru olan budur." ifadesini kullandı.

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        Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) temsiliyet kazanmasının son yıllarda yürütülen dış politika başarısının önemli göstergeleri olduğunu ifade etti.

        Federal çözüm modelinin Türk halkı için ciddi riskler barındırdığını vurgulayan Tatar, "Federasyon adı altında Türkler azınlığa düşürülecek, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'tan çekilecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ortadan kalkacak ve Türklük Doğu Akdeniz'i kaybedecektir." dedi.

        Tatar, Doğu Akdeniz'in jeopolitik önemini vurgulayarak, KKTC'nin yalnızca kara parçası değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, ekonomik münhasır bölgeler ve hava sahasıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        KKTC ve Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmi 3 milyar dolar civarına yaklaştı

        Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Tatar sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "Bundan 15 yıl kadar önce ben Kıbrıs'ta maliye bakanıyken yıllık ticaret hacmi 600 milyon dolar civarındaydı, şimdi 3 milyar dolar civarına yaklaşmıştır. Türkiye'nin her bölgesinden Ercan Devlet Havalimanı'na uçakların uçmasıyla bugün yolcu sayısı yılda 5 milyonu bulmaktadır. Bundan 20 yıl önce yolcu sayısı 1 milyon bile değildi. Şimdi bakıyoruz ki pandemi döneminden sonra hızlı bir gelişmeyle yılda 5 milyonu bulmaktadır."

        Tatar, 100'den fazla ülkeyle ticaret yaptıklarını belirterek, bir bölümü halkın kullanımına sunulan "Kapalı Maraş" açılımıyla turizm alanında büyük atılımlar gözlemlendiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi KKTC Doğu Akdeniz'de parlayan bir Türk devleti olmaya devam edecektir." vurgusu yaptı.

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