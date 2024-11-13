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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Tatbikat Sahnesi’nin 'Batı Ekspresi' İstanbul’a geliyor

        Tatbikat Sahnesi’nin 'Batı Ekspresi' İstanbul’a geliyor

        Tatbikat Sahnesi'nin, prömiyerini Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut'ta kara komedi türündeki yeni oyunu 'Batı Ekspresi' 25 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.30'da Ses 1885 – Orta oyuncular Tiyatrosu'nda İstanbul seyircisiyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 00:07 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:07
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        Tatbikat Sahnesi'nin 'Batı Ekspresi'
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        Tatbikat Sahnesi’nin kara komedi türündeki yeni oyunu “Batı Ekspresi”, Ankara’nın ardından İstanbul’da da tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        Göçün acısını Batılılaşmanın coşkusuyla harmanlayan “Batı Ekspresi”, bir yandan batının bolluk ve tüketim toplumu cazibesine kapılırken diğer yandan kendi kültürlerini cebine doldurup türlü sebeplerle gurbet yollarına düşen ve Şark Ekspresi’ne binenlerin hikâyesi…

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        Özgürlüğün, batılılaşmanın ve kapitalizmin çarpıcı etkilerini işlerken öte yandan göç edenlerin, doğdukları topraklara duyduğu özlemi ironik ve düşündürücü bir yaklaşımla ele alan oyun, kültürel değerlerin Batı’nın sunduğu “vaha” ile çatışmasını gözler önüne seriyor. “Batı Ekspresi”, yolculuğun sadece gidişini değil, aynı zamanda dönüşünü de sorgulatan bir tecrübe sunuyor.

        Matéi Visniec’in kaleme aldığı, Elvin Beşikçioğlu’nun yönettiği oyun “Batı Ekspresi”nde sahneyi Adem Aydil, Derin Beşikçioğlu, Fatih Sönmez, Selin Tekman, Selin Zafertepe ve Ünsal Coşar paylaşıyor. Oyunun etkileyici dekor tasarımı Barış Dinçel’in, kostümleri Başak Özdoğan’ın, müzikleri Utar Dündar Artun’un imzasını taşıyor.

        25 Kasım 2024 Pazartesi ve 26 Kasım 2024 Salı akşamları saat 20.30’da Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda sahnelenecek tek perdelik “Batı Ekspresi”nin biletleri Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir

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        #Tatbikat Sahnesi
        #Batı Ekspresi
        #Elvin Beşikçioğlu
        #Ses 1885 – Orta oyuncular Tiyatrosu
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