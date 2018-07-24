Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları

Tatil ile ilgili en büyük dert valiz hazırlama telaşı.
Eğer siz de havayolunun sizden talep ettiği kilo sınırı içinde kalarak valizinize 2 haftalık yolculuğunuzun eşyalarını sığdırmakta zorlanıyorsanız tavsiyelerimize göz atabilirsiniz.
Belki sonunda valiz hazırlamayı sevmeye bile başlarsınız.
Ayakkabıların ve botların içinde geniş bir alan boş kalıyor.
Bu alanı çoraplarınızı, pantolonlarınızı, atletlerinizi ve diğer küçük eşyalarınızı koyarak değerlendirebilirsiniz.
Aynı zamanda sütyen ya da bikini gibi eşyalar da böyle bir alanın içine sığabilir.
Eğer bir valizin içine daha çok kıyafet sığdırmak istiyorsanız onları katlamak yerine rulo yapın.
Ruloları bir lastik aracılığıyla daha sıkı ve dağılmayacak bir hale getirebilirsiniz.
Böylece kıyafetlerinizin buruşmasını önleyerek ütülemekle vakit kaybetmeyeceksiniz.
Piyasada kıyafetlerinizi vakumlayarak paketlemenizi sağlayacak çok sayıda ürün bulunuyor.
Olabildiğince kıyafet taşımak önceliğinizse bu yöntemi deneyebilirsiniz.
Ayakkabılarınızı burnu ve tabanı birbirine denk gelecek şekilde valize kaldırmanız size büyük bir alan sağlayacaktır.
Tatile giderken e-kitap okuyucu almak çok işinize yarayabilir.
Binlerce sayfalık istediğiniz kadar romanı valizinizde yer ayırmak zorunda kalmadan e-kitap okuyucunuzun içine sığdırabilirsiniz.
Böylece havuz kenarında kitap okumak daha kolay bir hale gelir.
Valizinize sığdıramadığınız her şeyi yolculuk sırasında üzerinize giyin.
Kazak ya da ceket gibi kalın eşyaları yolculuk sırasında üzerinize giymeniz size çantanızda yer açacaktır.
Yol sırasında terlesiniz bile hedefe vardığınızda giyecek daha çok tişörtünüz olacak.
Terlikleri de valize kaldırın, uçakta ayakkabılarınızı giyin.
Bu tatil için satın aldığınız parfüme çok fazla para mı verdiniz?
Eğer kırılmasını önlemek istiyorsanız bir çorabın içine koyun.
Çok sayıda otel bedavaya duş bonesi veriyor.
Ayakkabılarınızı kirlendiğinde bu bonelerin içine koyabilirsiniz.
Her ne kadar eşyaları yerleştiriken aklımızdan çıksa da bir süre sonra valizi kaldırıp sürükleyerek çekeceksiniz.
Valizinizin düşmemesi ve yığılmaması için ağır eşyaları tekerleklerin yakınına yerleştirin.
10. Kıyafetlerinizi tasarlayın
Eğer ihtiyacınız olursa diye eşyaları paketlemek çok çekici olabilir.
Ancak kendinize mukayet olun, sadece sevdiğiniz ve giyeceğiniz kıyafetleri yanınıza alın.
Sıvı içeren eşyalarınızı valize yerleştirmeden önce ağızlarını streç filmle kaplayarak sızıntıların önüne geçebilirsiniz.
Birçok otel ve kiralık ev duş için havlu temin ediyor.
Bu yüzden siz de plaj için ekstra havlu taşımak yerine daha hafif bir peştemal yanınıza alabilirsiniz.
Sadece valizi düzenlemek sırasında değil, bazen de uçaktan indikten sonra bagaj bandında valizinizi beklerken vakit kaybedebiliyorsunuz.
Bu yüzden valizinizi gözden kaçırmamak için farklı renklerde valiz tercihinde bulunabilir ya da valizinize rekli bir kurdele takabilirsiniz.
Umarız bu tavsiyeler işinize yarar ve iyi bir tatil geçirirsiniz!
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