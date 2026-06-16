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        Haberler Yaşam Tatilcilerin uğrak noktası oldu... İşte Dikili'nin doğa harikaları!

        Dikili'nin doğa harikası adaları ve koyları tatilcilerin uğrak noktası

        Dikili'nin Bademli açıklarında yer alan Kalem ve Garip adaları ile Pissa, Hanımın ve Akvaryum koyları, turkuaz denizi, bakir doğası ve sakin atmosferiyle yaz sezonunda tekne turlarının en gözde durakları arasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Dikili'nin doğa harikaları!

        İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Mahallesi açıklarındaki ada ve koylar, yaz sezonunda tekne turlarına katılan tatilcilerin ilgi gösterdiği doğal güzellikler arasında yer alıyor.

        Bademli Limanı'ndan hareket eden teknelerle ulaşılan Kalem Adası, Garip Adası, Pissa Koyu, Hanımın Koyu ve bölgede Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası, berrak denizi ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

        Bademli açıklarında yer alan Kalem Adası ile Garip Adası, anakaraya yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunuyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal kıyı yapısıyla öne çıkan adalar, günübirlik tekne turlarının en çok ziyaret edilen durakları arasında gösteriliyor.

        Kalem Adası'nda konaklama ve plaj hizmeti sunan bir tesis bulunurken, Garip Adası'nda herhangi bir tesis yer almıyor. Bu özelliğiyle Garip Adası, daha sakin ve bakir bir ortam arayan ziyaretçilerin tercih ettiği doğal alanlar arasında öne çıkıyor.

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        Bölgenin koylarından Hanımın Koyu, yörede "Kokarot Koyu" olarak da biliniyor. Kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı koy, yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen duraklar arasında yer alıyor.

        Beyaz kumu ve berrak deniziyle dikkati çeken Pissa Koyu ise ziyaretçilere doğal bir plaj deneyimi sunuyor. Herhangi bir tesisin bulunmadığı koyda vakit geçirmek isteyenler, ihtiyaçlarını yanlarında getiriyor.

        Bademli açıklarındaki Akvaryum Koyu olarak bilinen yüzme noktası da tekne turlarının uğrak durakları arasında bulunuyor. Şeffaf deniziyle bilinen bölge, yüzme ve şnorkelle dalış yapmak isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan Bademli açıklarındaki ada ve koylar, yaz aylarında doğayla iç içe deniz turu yapmak isteyenler için Dikili'nin önemli gezi rotaları arasında yer alıyor.

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