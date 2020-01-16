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Türkiye dün sosyal medyada ortaya çıkan kan donduran bir iddiaya sahne oldu. İstanbul'da yaşayan 28 yaşında bir kadın 'Meryem' ismini kullanarak açtığı hesaptan yaşadığı dehşet verici bir olayı anlattı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Ramazan Bayramı tatili için gittiği Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaldığı otelde 2 kişinin tecavüzüne uğradığını kaydeden genç kadın, "Tecavüze uğradıktan sonra Konyaaltı'ndaki Muratpaşa Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldum. İfade verdikten 8 saat sonra kendi isteğimle polisler eşliğinde hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittim. Yürütmekte zorlanıyordum. Yaklaşık bir saat tedavi olmak için doktorların yanına gittim. Tedavi olduktan sonra tedavi sonucunda rapor aldım. Daha sonra yaşadığım şehir İstanbul'a geri döndüm. Yaşadığım süreç beni çok yıprattığından dolayı çalıştığım iş yerinden izin almak zorunda kaldım. Bir hafta dışarı hiç çıkmadım. Daha sonra psikolojik destek aldım. Hâlâ ilaçlarla ayakta duruyorum" ifadelerini kullandı.

'ANNEM RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN SAKLADIM'

Yaşadığı kâbusu ailesine anlatmadığını söyleyen genç kadın sözlerine şöyle devam etti:

"2016 yılında babamı kanser hastalığından kaybettim. Daha sonra annemin de lenfoma kanseri hastalığına yakalandığını öğrendim. Ben çok güçlü bir kadınım. Bu süreç beni yıpratmasına rağmen anneme hiçbir şekilde bahsetmedim, hep tek başıma mücadele ettim. Bu süreçte hiç avukatım olmadı. Mahkeme bugün 15 ocak 2020 tarihinde görüldü. Savcılık tutuklu iki sanık için 'nitelikli cinsel saldırı ve darp tehdit hakaret' suçlarından ceza almalarını istedi. İki sanığın da tutukluluk hâline devam kararı verildi" dedi.

'AVUKATIM OLMADAN KENDİMİ SAVUNDUM'

Avukatı olmadığını ve duruşmada yanında kendisini destekleyecek kimse olmadığını söyleyen genç kadın, tek başına savunmasını yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu süreç beni çok yıprattı. Yanımda olacak beni destekleyecek kimsem yok. Susmadım hep direndim. Hâlâ susmuyorum susmayı hiç düşünmüyorum. Bana bunu yapanların ceza alacaklarına inanıyorum. Bir sonraki duruşma tarihi daha belli değil. Mahkeme tarihi belli olduğunda benim yanımda olacak beni yalnız bırakmayacak insanlara ihtiyacım var. Bunun için son çare olarak sosyal medyadan sesimi duyurmak istedim."

'SANIK AVUKATLARI BENİMLE ALAY ETTİ'

Sanık avukatlarının duruşmada kendisiyle alay ettiklerini belirten genç kadın "Bu süreçte beni çok yargıladılar hatta sanık avukatları benimle gülerek alay ettiler. Sanık avukatı 'bu isin peşini bırak boşuna uğraşma müvekkillerim serbest kalacak, onlar saygın iş adamları' dedi. Ama ben hiç geri adım atmadım. Asla pes etmedim. Haklı davamın peşindeyim. Bu süreçte hep yalnız kaldım. Artık tek başıma olmak beni çok yordu. Beni yargılamayacak benim yanımda olacak insanlara ihtiyacım var. Ben susmadım siz de susmayın beni yalnız bırakmayın."

BİR SONRAKİ DURUŞMA 30 OCAK'TA

Bir sonraki duruşmanın 30 Ocak'ta Büyükçekmece Adliyesi'nde görüleceğini belirten genç kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın örgütleri ve çok sayıda hukukçunun da desteğini aldığını kaydederek, kamuoyunda da destek talebinde bulundu.