Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Tatilden dönüşte verimlilik için işveren ve çalışanlara öneriler - Haberler | Sağlık Haberleri

        Tatilden dönüşte verimlilik için işveren ve çalışanlara öneriler

        Uzun yaz tatillerinden işe dönüşlerde verim kaybı ve bazı olumsuzların yaşanabildiğini ifade eden uzmanlar, bu sürecin işveren ve çalışanların karşılıklı anlayışıyla atlatılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.09.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tatilden dönüşte verimlilik için öneriler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Mert Akcanbaş, tatil dönüşünde işe intibak sürecindeki olumsuzlukların klinik bir bozukluk olarak ifade edilmediğini söyledi.

        Bunun bir depresyon hali olduğunu dile getiren Akcanbaş, bu durumun tatilden sonra hızlı şekilde stresli günlük yaşama geçişe verilen tepkiden ortaya çıktığını, 2 veya 3 günde kendiliğinden düzelmesi gerektiğini belirtti.

        2 HAFTADAN UZUN SÜRERSE...

        Bu sorunun 2 haftadan uzun sürmesi halinde bir uzmandan yardım almak gerektiğine dikkati çeken Akcanbaş, "Bu süreçte, nedensiz şekilde sürekli hissedilen fiziksel yorgunluk, konsantrasyon bozuklukları ve odaklanmada yaşanan zorluklar, inişli ve çıkışlı ruh hali, moralsiz hissetme, asabiyet, uyku problemleri veya iştahta görülen değişiklikler, günlük faaliyetlere azalan ilgi görülebilir" diye konuştu.

        REKLAM

        Akcanbaş, iş yerine intibak sürecinden en çok tatilde yoğun programdan çıkanların, stresli işi veya mesleği bulunanların, günlük yaşamında tatmin olmayanların etkilendiğini anlattı.

        Tatil dönüşü çalışanların işe adaptasyon sürecini atlatması için birkaç yöntemin bulunduğunu vurgulayan Akcanbaş, "Çalışanlar, tatil sonrası hemen işe başlamamalı, hafta sonları kısa tatiller yapmalı, hobilere ve sosyal aktivitelere daha fazla önem vermeli, tatilde yaşanan güzel anıları düşünmeli ve rahatlama teknikleri kullanmalıdır" önerilerini paylaştı.

        Akcanbaş, tatil sonrası depresyonun uzaması halinde kişinin özel hayatında gergin olabileceğini söyledi.

        "Çalışanlar, işe bazı günler gitmemeye başlayabilir, günlük yapması gereken işleri aksatabilir veya kişisel bakımını ihmal edebilir" diyen Akcanbaş, bu durumlarda bir uzmandan destek almak gerektiğini belirtti.

        İşverenler ve yöneticilerin bu süreçteki rolünden de bahseden Akcanbaş, şunları kaydetti: "İşverenler tatilden yeni dönmüş elemandan yüksek performans beklememeliler. Çalışanların iş ve özel yaşam dengesine saygılı olmalılar. Tatile çıkmadan işlerinin bir kısmını arkadaşlarına devretmelerini sağlayarak dönüşlerinde büyük işi olmasını engellemeliler. Tatilden dönen çalışanlardan hemen fazla mesai yapmalarını istememeliler. Günlük yaşam dengelerini tekrar kurmalarına izin vermeliler. İşverenler çalışanları kaynaştıracak faaliyetler düzenleyerek sosyal desteği güçlendirmek adına adımlar atmalılar."

        REKLAM

        DEPRESYONA YOL AÇABİLİR

        Uzman Klinik Psikolog Dilara Boztepe ise tatil sonrasında işe adaptasyon sürecinde birçok kişinin sorun yaşadığını anlattı.

        İşe dönüşte adaptasyon sıkıntısı çeken insanlarda fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkabildiğine değinen Boztepe, "İşe dönüşlerde sorun yaşayan çalışanlarda daha çok iştahsızlık, uykuya dalmakta veya uyanmakta zorluk çekme ve uyku kalitemizin bozulmasıyla ilgili durumlar olabiliyor. Aynı zamanda kişide tükenmişlik hissi, olumsuz duygu kontrolünde güçlük veya kaygı, en önemlisi de stres şeklinde gözükebiliyor. Bu durumlar kişide depresyona da yol açıyor" ifadelerini kullandı.

        İntibak sürecinin bütün hayatı etkilemesi ve uzun sürmesi durumunu "uyum güçlüğü” olarak adlandırdıklarına dikkati çeken Boztepe, insanların tatile bakış açısını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

        Tatil sürecinin yaşam doyumunu ve mutluluğu artıran tek neden olmadığının bilinmesi gerektiğinin altını çizen Boztepe, şöyle devam etti: "Örneğin çalışma zamanlarında yoğun bir tempoda çalıştıktan sonra hafta sonları içtiğimiz bir kahve, sevdiklerimizle geçirdiğimiz birkaç saatlik vakit de bizim yaşam doyumumuzu artırabilir. Sadece bunu uzun tatil süreçlerine veya aşamalı tatil süreçlerine bağladığımızda biraz daha zihinsel olarak kötü hissediyoruz. Adaptasyon sürecinde zorluk yaşayan çalışanlar bunu özel hayatlarına da yansıtabiliyorlar. Başta öfke kontrol bozukluğu olmak üzere bu normal sorulara karşı bile tahammülsüzlük, iletişim kurma isteğinin azalması, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde daha geri plana çekilme ve kendini izole etme şeklinde görülebiliyor."

        Öğrencilerin haftalık tatillerinden sonra okula adaptasyonlarının çok kolay olabildiğine işaret eden Boztepe, uzun yaz tatilinin ardından bu sürecin çok zorlu atlatılabildiğini aktardı.

        "HAFTA SONLARI MİNİK TATİLLER YAPABİLİRİZ"

        Boztepe, yıllık izin ve tatilin ardından işe dönüşlerde adaptasyon sorunundan şikayet edenlere şunları tavsiye etti: "İnsanlar tatil sonrası bir şeyleri uçlarda yaşayarak kendilerini kısıtlayıp yoğun bir tempoya sokmamalı ve bu şekilde kendilerini bastırıp bütün zamanını işe vermemeliler. Zamanımızın çoğunu iş yerinde geçiriyoruz ama iş çıkışı arkadaşlarımızla bir kahve içebiliriz. Tatil sürecinin hemen bitmediğini hissetmek için hafta sonları minik tatiller yapabiliriz. Çalışmadığımız günlerde spor yapıp açık havada yürüyebiliriz. Yani kısacası kişi neyi seviyorsa kendine zaman ayırarak bir parça da olsun işten zihnen ve fiziksel olarak uzaklaşmak iyi gelebilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        Uykusuz gecelerin sorumlusu olan gıdalar
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"