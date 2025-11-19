Habertürk
        Tatilden yeni dönmenize rağmen kendinizi dinlenmiş ve mutlu hissedemiyor musunuz? Tatil depresyonuna girmiş olabilirsiniz!

        Senenin yorgunluğunu atmak için, biraz yeni yerler keşfetmek ve dinlenmek için aylar öncesinden hazırlıklarına başladığınız tatiliniz nihayet bitti ve siz yine de mutlu ve rahatlamış hissedemiyor musunuz? Tatil depresyonu ya da bir başka deyişle tatil sonrası sendromu mağduru olmuş olabilirsiniz!

        Giriş: 19.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.11.2025 - 08:30
        Tatil depresyonuna girmiş olabilirsiniz!
        Hayatın koşuşturmasını katlanılır kılabilmek uzun ya da kısa fark etmeksizin tatil araları vermekle kolaylaşıyor. Yoğun eğitim hayatı içinde de olsak sabahtan akşama kadar çalıştığımız bir hayatımız da olsa ya da bunların hiçbir olmasa da tatil hepimiz için rahatlatıcı bir şey.

        Bugünün dünyasında tatile çıkmak çoğu zaman uzun hazırlıklar gerektiriyor. Biletler önceden alınmalı, rezervasyonlar, günlük planlar, alışveriş listeleri ve bir sürü şey... Tatilden sonra hissetmek istediğimiz şey biraz dinlenmiş hissi ya da yeni bir mücadeleye dayanmayı kolaylaştıracak bir motivasyon! Kısacası iyi hissetmek... Ama bazen tatil sonrası kendimizi çok büyük bir buhranın içinde de bulabiliyoruz. İşte bu buhranı hisseden tek kişi siz değilsiniz, üstelik bunun bir adı bile var: Tatil sonrası sendromu.

        TATİL DEPRESYONU NEDİR?

        Amerikan Psikoloji Derneği 2023 yılında bir anket yapmış ve ABD'de yaşayan vatandaşlarının yüzde 90'ının tatil dönemlerinde stresli olduğu sonucuna ulaşmış. Aslında bu durum dünyanın herhangi bir yerinde karşılaşacak rakamlarda çok da farklı olmayacaktır çünkü tatil depresyonu dediğimiz şey klinik depresyon gibi bir şey değil. Tamamen tatil sürecindeki yoğun duygu dalgalanmalarından etkilenen, kısa süreli ve hafif bir kötü his...

        O çok beklediğimiz, hayalini kurduğumuz, uzun hazırlıklar yaparak çıktığımız tatillerde bu sendromu yaşamamızın ise bazı nedenleri var.

        Gerçeklikten uzak tatil idealleri: Tatilleri gerçeklikten uzak bir şekilde idealize etmek, "kusursuz olmalı, çok eğlenmeliyim, her şeyi yapmalıyım" gibi keskin beklentilerle süslemek stres seviyesini artırdığı gibi beklendiği gibi olmaması halinde üzüntü yaşanmasına neden oluyor.

        Yapılacaklar listesi yorucu olabilir: Özellikle şehir dışı ve yurt dışı tatillerinde gezilecek ve görülecek yerlerle ilgili listeler yapmak tatil esnasında çok fazla yorulmanıza ve tüm bu listeyi tamamlayabilmek için çok stres yapmanıza neden olur.

        Görevlerden keyif almama sorunu: Bu madde bir önceki maddeyle ilişkili. Listelere uymaya çalışmak bazen tatilde istemediğiniz, keyif almadığınız şeylerle çok vakit harcamanıza neden olabilir. Bu sahili sevmediğiniz ama listenizde olduğu için bugün burada olmanız mı gerekiyor? Bu müze size uygun değil ama bilet alıp geldiniz ve gezmek zorundasınız değil mi? Hayır! Tatiller kendimize ayırdığımız güzel zamanları temsil eder. Gerçekten istemediğiniz hiçbir şey için diretmemelisiniz...

        Tatilde olmak bazen hüzün yaratabilir: Tatillerin kendisi heyecan verici gibi görünse de aslında alışık olduğunuz sosyal ortamdan uzak kalmak ve her zaman yanınızda olan insanlarla vakit geçirmiyor olmak a bazen üzüntü hissedilmesine yol açabilir.

        Tatilde yas tutuyor olabilirsiniz: İnsanlar tatildeyken kendi duygularına ve düşüncelerine karşı biraz daha yakınlaşma eğilimi gösterebilirler. Sizin için zor bir seneyse, birini ya da bir şeyi kaybettiyseniz, bir yerden ayrılmak zorunda kaldıysanız ve hayatınızda tutulacak bir yas varsa tatillerde bir anda duygu dünyanızı ele geçirebilir.

        Tatillerinizi çok detaylı planlamakla harcadığınız vakti sizi gerçekten mutlu edecek ve rahatlatacak tatil şeklinin hangisi olduğunu düşünmeye ve buna karar vermeye harcamak hem tatiliniz sürerken ani duygu düşüşlerini azaltacak hem de üzerinizde bir baskı hissetmekten kurtulacaksınız. Unutmayın eğlenmek ve keyif almak için bir yarış atı gibi disiplinle koşmanıza gerek yok, tatil biraz da kontrolü bırakınca anlam kazanır.

