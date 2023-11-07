'Tatlı Kaçık' seyirciyle buluşuyor Hiçbir şekilde insanları sevmekten vazgeçmeyen ve onların içlerindeki iyiliğin bir gün mutlaka ortaya çıkacağına yürekten inanan çöplüğün kraliçesi Opal'in hikayesi 'Tatlı Kaçık', kasım ayında İstanbul seyircisiyle buluşuyor.

İki perdelik komedi 'Tatlı Kaçık', seyircini güldürmeye, güldürürken de düşündürmeye devam ediyor. John Patrick’in yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliği’ni Suha Uygur’un yaptığı ve Naşit Özcan’ın yönettiği 'Tatlı Kaçık' oyunu 18 Kasım’da Fişekhane’de, 27 Kasım’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 30 Kasım’da ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Oyunun yönetmeni Naşit Özcan, Opal adlı karakteri şöyle anlatıyor: “İnsanların birbirinden hızla uzaklaştığı, kazanmak uğruna her şeyin yapıldığı, kıran kırana bir rekabetin gözleri kör ettiği ve tüm insani değerlerin ayaklar altına alındığı günümüz dünyasına Opal yani iyilik tek başına meydan okur. O tıpkı adını aldığı değerli taş gibi eşsiz ve kıymetlidir. Korunup kollanması, üzerine titrenmesi gerekir. Çünkü hırsın, paranın ve kötülüğün egemen olduğu bir dünyada bizi ancak iyilik kurtaracaktır.”

Ayşe Kökçü, Sidal Damar, Giray Ayla, Murat Akça'nın rol aldığı oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.