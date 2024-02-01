Tatlı krizlerine son veriyor! İzmir bomba tatlısı tarifi nedir, nasıl yapılır? İzmir bomba tatlısı tarifi genellikle mutfak dolaplarında bulunan malzemelerden oluşuyor. İzmir bomba tatlısının yapımıyla evinizde adeta bir tatlı ustası gibi hissedecek, sevdiklerinizi muazzam bir lezzetle buluşturacaksınız.

Günün stresinden uzaklaşmak ve tatlı bir kaçamak yapmak isteyenler için İzmir bomba tatlısı, adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Peki, İzmir bomba tatlısı tarifi nedir, nasıl yapılır? İşte evde İzmir bomba yapımı...

İZMİR BOMBA TATLISI TARİFİ

MALZEMELERİ;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıvıyağ

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

İçi için;

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İZMİR BOMBA TATLISI NASIL YAPILIR? Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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