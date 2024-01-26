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        Haberler Yemek Yapma Tatlı severlerin favorisi! Alman pastası nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Tatlı severlerin favorisi! Alman pastası nasıl yapılır, tarifi nedir?

        Alman pastası, adeta bir tatlı yolculuk vaat eden, her lokmasıyla damakları şenlendiren bir lezzete sahiptir. Bu lezzetli pastanın yapımı biraz özen gerektirse de sonuç sizi mest edecek. İşte Alman pastasının tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:42
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        Tatlı severlerin favorisi!
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        Alman pastası, hafif dokulu tabanı ve iç dolgusuyla dikkat çeken bir tarif. Bu nefis pasta, zarif yapısıyla misafirlerinizi etkileyecek ve damaklarınızda unutulmaz bir iz bırakacak. Alman pastası tarifini denemek için mükemmel bir zaman!

        ALMAN PASTASI MALZEMELERİ NELER?

        • 2 adet yumurta
        • 1,5 çay bardağı şeker
        • 1 çay bardağı süt
        • 3 çay bardağı un
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 1 paket kabartma tozu

        Alman Pastası Kreması için:

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        • 500 ml süt
        • 3 yemek kaşığı un
        • 1 çay bardağı şeker
        • 1 adet yumurta
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 paket vanilya

        ALMAN PASTASI NASIL YAPILIR?

        • Pastanın kekini yapmakla işe başlıyoruz.
        • Derin bir kap içerisinde yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpalım.
        • Daha sonra kalan malzemeler ekleyelim.
        • Hamuru yağlamış olduğumuz fırın tepsisine aktaralım.
        • Keki 160 derecelik ısıttığımız fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim.
        • Pişen keki fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım.
        • Kek soğurken bir kap içerisinde kremamızı yapalım.
        • Krema hazır olduğunda kekimizi ortadan ikiye ayıralım.
        • Kekin orta kısmına tüm kremayı eşit şekilde yayalım.
        • Kekin üst tabanını kapatalım ve üzerine pudra şekeri serpelim.
        • Soğuduktan sonra afiyetle mideye indirebilirsiniz.
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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