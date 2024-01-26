Tatlı severlerin favorisi! Alman pastası nasıl yapılır, tarifi nedir? Alman pastası, adeta bir tatlı yolculuk vaat eden, her lokmasıyla damakları şenlendiren bir lezzete sahiptir. Bu lezzetli pastanın yapımı biraz özen gerektirse de sonuç sizi mest edecek. İşte Alman pastasının tarifi...

Habertürk Giriş: 26.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:42 facebook

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