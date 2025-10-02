Türkiye’nin batısında yer alan ve Ege Bölgesi’nin karakteristik yapısını yansıtan Tavşanlı, tarihi ve ekonomik açıdan güçlü bir ilçedir. Tavşanlı, tarım, sanayi ve kültürel yönleriyle ön plana çıkar. Tarihi Frigler’e kadar uzanan geçmişiyle köklü bir mirasa sahiptir. Günümüzde ise modern sanayisi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettirir. Ayrıca ilçenin konumu, hem iç turizm hem de ticaret açısından avantaj sağlar.

TAVŞANLI NEREDE?

Tavşanlı nerede? Ülkemizin batısında, Ege Bölgesi’nde iç kesimlerde yer alan Tavşanlı ilçesi, Kütahya il sınırındadır. İlçenin doğu kısmında Kütahya şehir merkezi bulunur. Batısında Balıkesir, güneyinde Uşak, kuzeyinde ise Bursa vardır. Sahip olduğu coğrafi konum ile Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nin kesişim noktasında konumlanır.

TAVŞANLI HANGİ ŞEHİRDE?

Tavşanlı hangi şehirde? Kütahya şehrine bağlı olan Tavşanlı ilçesi, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkatleri üzerinde toplamıştır. Tavşanlı, özellikle çini sanatının başkenti olarak göze çarpar. Şehrin en gelişmiş ilçelerinden biri olması da şehre gelen kişi sayısını artırır.

TAVŞANLI HANGi İLDE? Tavşanlı hangi ilde yer alıyor? Tavşanlı, Kütahya ilçesinde yer alır ve şehrin en kalabalık ilçesidir. Ekonomik büyüklük, sosyal yaşam ve nüfus bakımından şehir merkezine yakın bir seviyededir. Ayrıca Ege Bölgesi’nin de en öne çıkan ilçeleri arasına girmiştir. Ayrıca ekonomik yapısı ile yatırımcıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Son derece modern bir yer olan Tavşanlı, köklü tarihi ve kültürel zenginlik temeliyle de birçok kişinin ilgisini çekmeye devam eder. TAVŞANLI HANGİ BÖLGEDE? Tavşanlı hangi bölgede? Ege Bölgesi’ndedir. Coğrafi konumu gereği İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’ne son derece yakındır. Bu da ilçenin stratejik olarak dikkat çekmesini sağlar. TAVŞANLI KONUMU NEDİR? Tavşanlı konumu nedir? Kütahya il merkezine yaklaşık 49 km uzaklıkta olan bir konuma sahiptir. Tavşanlı’nın; Kuzeyinde Bursa Domaniç,

Batısında Balıkesir Dursunbey,

Doğusunda Kütahya merkez ve Aslanapa,

Güneyinde ise Emet ilçesi vardır. Sahip olduğu bu konum sayesinde demir yolu ve kara yolu ulaşımı açısından elverişli özelliktedir.