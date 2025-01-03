Tavuk çiftliğinde kuş gribi çıktı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmede, alınan numunede kuş gribi tespit edildi. Tavuk, yumurta, yem, gübre ve benzeri ürünlerin imha edildiği işletmenin faaliyetleri durduruldu.

DHA'nın haberine göre ilçedeki bazı mahalle ve köylerde de karantina uygulaması getirildi.

GÖZETLEME BÖLGESİ OLUŞTURULACAK

Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Çakır Mahallesi sınırlarında bulunan tavuk ürünleri üretiminin yapıldığı işletmeden, 30 Aralık 2024 tarihinde numune alınarak, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. Numunelerde yapılan incelemede tavuk vebası- kuş gribi (Avian influenza) tespit edilmesi üzerine işletme çevresindeki 3 kilometre yarıçaplı alanda koruma, 10 kilometre yarıçaplı alanda gözetleme bölgesi oluşturulması kararlaştırıldı.