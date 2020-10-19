Bugün sizlerle hem ekonomik hem de lezzetli bir tarif paylaşmak istedim. Tavuk ciğer sote, güzel pişirilirse tadına doyum olmaz.

Tavuk Ciğer Sote Malzemeler:

700 gram tavuk ciğeri (Yürek ile beraber)

1 büyük boy kuru soğan

3 adet biber

1 veya 2 domates

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, kimyon ve kekik

Tavuk Ciğer Sote Yapılışı:

Ciğerlerimizi ve yüreklerimizi yıkayıp, suyunu süzelim.

Ufak ufak doğrayıp, sıvı yağ koyduğumuz kapaklı tenceremize alalım.

Ciğerlerimiz suyunu salıp çektiğinde kızarmaya başladıktan sonra, ufak ufak doğradığımız soğanı ve biberleri de ilave edelim.

Hep birlikte kavurmaya devam edelim.

Kavrulunca kabuğunu soyup küp küp doğradığımız domatesleri de katalım.

Onları da arada yavaşça karıştırarak kavurmaya devam edelim.

Bu esnada tuzunu da ilave edelim.

Yemeğimiz pişip ocağımızın altını kapattıktan sonra, isteğe göre karabiber, kimyon ve kekik ilave edelim.

Bir iki karıştırıp servis tabağımıza alalım.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kapaklı bir tava veya tencere seçmeniz iyi olacaktır.

Zira kızarmaya başladığı esnada ciğerler patlıyor.