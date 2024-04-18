Tavuk eti üretimi geçen yıla göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 201 bin 680 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 14,6 artarken, aylık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise şubatta aylık bazda yüzde 5,7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 733 milyon 464 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 13,1 artışla 109 milyon 225 bin olarak kayıtlara geçti.