        Tavuk suyu çorba tarifi: Evde pratik ve nefis tavuk suyu çorba nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Tavuk suyu çorba, belirli bir şehir ya da dar bir yöreye özgü olmaktan çok Türkiye genelinde bilinen ve geleneksel ev mutfağının temel çorbaları arasında yer alan bir yemektir. Osmanlı mutfak anlayışında et ve kemik sularıyla hazırlanan çorbalar önemli bir yere sahipti ve bu alışkanlık zamanla halk mutfağına yayılmıştır. Anadolu'nun farklı bölgelerinde tavuk suyu çorba, malzeme ve kıvam açısından küçük değişikliklerle hazırlanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 17:16 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:17
        Tavuk suyu çorba tarifi
        Kimi yörelerde sade bırakılmış, kimi yerlerde şehriye ya da terbiyeli biçimde pişirilmiştir. Hastalık dönemlerinde ve günlük sofralarda tercih edilmesi, bu çorbanın besleyici yapısıyla ilişkilidir. Bölgesel kimlikten çok ortak mutfak geleneğini yansıtan tavuk suyu çorba, Türkiye genelinde benimsenmiş klasik bir ev yemeği olarak kabul edilir.

        TAVUK SUYU ÇORBA TARİFİ

        Tavuk suyu çorba yapımı genel olarak kolay kabul edilir ve mutfakta ileri seviye beceri gerektirmez. Hazırlık süreci birkaç temel aşamadan oluşur ve adımlar net biçimde ilerler. Tavuk suyunun kaynatılması biraz zaman alsa da uygulama kısmı pratiktir. Un kavurma ve sıvı ekleme aşamaları dikkat gerektirir fakat temel pişirme bilgisi olan kişiler için zorlayıcı değildir. Malzemelerin sade olması, tarifi herkes için ulaşılabilir kılar.

        Tavuk Suyu Çorba Malzemeleri

        Tavuk Suyu İçin

        • 1 adet tavuk budu ya da yarım tavuk göğsü
        • 8 su bardağı su
        • 1 adet küçük soğan
        • 1 adet havuç
        • 1 çay kaşığı tuz

        Çorba İçin

        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı un
        • 6 su bardağı tavuk suyu
        • Didiklenmiş tavuk eti
        • Yarım çay kaşığı tuz
        • Yarım çay kaşığı karabiber
        • İsteğe bağlı olarak limon suyu ya da terbiyeli yapı tercih edilebilir.

        Tavuk, soğan ve havuç tencereye alınır. Üzerine su eklenir. Orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynama başladığında yüzeyde oluşan köpükler alınır. Bu işlem, tavuk suyunun daha berrak olmasını sağlar. Ardından ateş kısılır ve yaklaşık 40–45 dakika boyunca kaynatılır. Pişme tamamlandığında tavuk ve sebzeler sudan çıkarılır. Tavuk eti didiklenir. Tavuk suyu süzülerek kullanıma hazır hâle getirilir. Tencere ocağa alınır. Tereyağı eklenir ve eritilir. Un ilave edilir. Kısık ateşte unun rengi dönmeden karıştırılarak kavrulur. Bu aşama, çorbanın pürüzsüz kıvam kazanması için önemlidir.

        Kavrulan unun üzerine hazırlanan sıcak tavuk suyu azar azar eklenir. Bu sırada karıştırma işlemi kesilmez. Topaklanma oluşmaması için sürekli karıştırılır. Karışım kaynamaya başladığında ateş orta seviyeye alınır. Didiklenmiş tavuk etleri çorbaya eklenir. Tuz ve karabiber ilave edilir. Çorba yaklaşık 10–15 dakika daha pişirilir. Kıvam çok koyu gelirse az miktarda sıcak tavuk suyu eklenebilir. Pişme tamamlandığında çorba ocaktan alınır ve birkaç dakika dinlendirilir. Tavuk suyu çorba sıcak servis edilir. İsteğe bağlı olarak limon suyu eklenerek sunulabilir.

        Tavuk suyu çorba, sade ve besleyici yapısıyla yanında birçok yiyecekle kolayca uyum sağlar. Taze beyaz ekmek ya da kızarmış ekmek dilimleri, çorbanın suyunu almak için en çok tercih edilen eşlikçiler arasında yer alır. Ana yemek öncesinde sunulduğunda fırında tavuk, etli sebze yemekleri ya da zeytinyağlılar ile dengeli bir geçiş sağlar. Sofrada yer alan yoğurt ya da cacık, sıcak çorbanın ardından ferahlatıcı bir tamamlayıcı olur. Limon dilimleri, servis sırasında çorbaya eklenerek tat dengesini destekler. Hafif bir salata ile birlikte sunulduğunda öğün daha düzenli ve doyurucu hâle gelir. Bu eşlikçilerle tavuk suyu çorba, sade ama uyumlu bir sofra başlangıcı oluşturur.

        TAVUK SUYU ÇORBA NASIL YAPILIR?

        Tavuk suyu çorba yapılışında lezzeti ve berraklığı belirleyen ayrıntılar dikkatle uygulanmalıdır. Tavuk suyu mutlaka kısık ateşte ve yeterli süre kaynatılmalı, hızlı pişirme yoluna gidilmemelidir. Kaynama sırasında yüzeyde oluşan köpüklerin düzenli olarak alınması, çorbanın bulanık görünmesini önler. Tavuk suyu hazırlanırken tuz eklemesi erken yapılmamalı, pişme tamamlandıktan sonra ayarlanmalıdır. Un kavrulurken rengi koyulaşmadan işlem sonlandırılmalı; fazla kavurma yanık tat oluşturur.

        Tavuk suyu una eklenirken sıvı mutlaka sıcak olmalı ve azar azar ilave edilmelidir, bu yöntem topaklanmayı engeller. Didiklenen tavuk etleri çorbaya son aşamada eklenmeli, uzun süre kaynatılmamalıdır; aksi durumda etler sertleşir. Pişirme tamamlandıktan sonra kısa süre dinlendirme yapılması, kıvamın oturmasına yardımcı olur. Bu ayrıntılara dikkat edildiğinde tavuk suyu çorba hem berrak hem de dengeli bir lezzet sunar. Çorbanın kalori değeri de kullanılan tavuk parçası, yağ miktarı ve porsiyon ölçüsüne göre değişir.

        Standart tarifle hazırlanmış bir kase tavuk suyu çorba yaklaşık 140 ila 170 kalori aralığında yer alır. Enerjinin büyük bölümü tavuktan gelen protein ve sınırlı miktardaki yağdan oluşur. Un kullanımı kalori değerini bir miktar artırsa da çorba genel olarak hafif kabul edilir. Evde yapılan tariflerde yağ miktarı azaltıldığında daha düşük kalorili bir sonuç elde edilebilir. Dengeli yapısı sayesinde tavuk suyu çorba, ana yemek öncesinde rahatlıkla tercih edilebilen besleyici bir seçenektir.

