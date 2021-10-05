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Tavuklu siron nasıl yapılır? İşte tavuklu siron tarifi ve malzemeleri

TV8'in fenomen yemen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yapılacak yemeklerden biri de tavuklu siron. Şefler yeni bölümde yarışmacılardan tavuklu siron yapmalarını isteyecek. Peki tavuklu siron nasıl yapılır? İşte tavuklu siron tarifi...

Tavuklu siron nasıl yapılır? İşte tavuklu siron tarifi ve malzemeleri

Yapımı zor olan yemeklerden biri olan tavuklu sironu en güzel şekilde yaparak rakiplerini geçmek isteyen yarışmacılar mücadele ediyor, seyirciler merak ediyor: Tavuklu siron nasıl yapılır? İşte detaylar...

TAVUKLU SİRON TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Siron İçin:

1 adet tavuk göğsü

2 adet yufka

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

İç Sosu İçin:

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

1 kase süzme yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı domates püresi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı su

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?

İç sosunun malzemelerini bir kapta karıştırın. Yufkanın birini açıp içine sosu sürün. Yufkanın ucunu ve yanlarını katlayıp tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın.

İki parmak aralıklarla kesip küçük bir fırın kabına dizin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olduğunda fırından çıkarın.

O sırada sos tavasına yağı ve salçayı alıp kavurun. Domates sosunu da koyup pişirin.

Fırından çıkardığınız sironu bir tabağa alıp önce yoğurt ardından hazırladığınız sosu dökün.

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