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Taylan Antalyalı, Hatay'a zor!

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Taylan Antalyalı'nın, idmanda yaşadığı sakatlığın ardından Hatayspor maçında oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak

Taylan Antalyalı, Hatay'a zor!

Galatasaray’ın bu sezon performansıyla en çok dikkat çeken oyuncusu Taylan Antalyalı’ya nazar değdi. Florya’da önceki gün gerçekleşen antrenmanda ayak bileği burkularak antrenmanı yarıda bırakan 25 yaşındaki oyuncu, dünkü idmanda da tedbir amaçlı yer almadı. Rize deplasmanında attığı harika golle yıldızlaşan orta sahanın durumu, bugün yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Süper Lig’de yarın akşam Hatayspor’u evinde ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, en formda oyuncusunun yaşadığı sakatlık problemiyle sarsıldı. Taylan’ın yerine Ömer Bayram’ı Hatay karşısında ilk 11’de sahaya sürmeyi planlayan Terim’in, maça kısa bir süre kala sakatlanan Taylan’ı bu mücadelede yüzde 100 hazır olmadığı sürece riske etmek istemediği bildirildi.

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