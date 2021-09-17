Taylan Antalyalı: İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz

Sarı-kırmızılı futbolcu, Türk Telekom Stadı'nda yapılan karşılaşmanın arından teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı basın toplantısında açıklamada bulundu.

İstediklerini sahada uyguladıklarını dile getiren Taylan, "Hocamızın verdiği taktikleri sahaya iyi bir şekilde yansıttık. İyi bir oyunla galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Orta sahada birlikte görev yaptıkları Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau ile zaman içinde daha fazla uyum sağlayacaklarını belirten Taylan, "Genç bir orta sahamız var. İki oyuncu da koşan ve yetenekli isimler. Benim yükümü hafifletiyorlar. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi bir uyum yakalayacağımızı düşünüyorum. Henüz sezon başındayız. Adaptasyonumuz biraz zaman alacaktır ama iyi bir uyum içinde olacağımızı düşünüyorum. Daha da iyi olacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Taylan Antalyalı, çok hareketli bir futbol oynadıklarını dile getirerek, "Bireysel anlamda kaliteli ve yetenekli oyuncularız. Top bizde daha fazla kaldı. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Golü aslında biz atmak isterdik. Bunun için de çok pozisyon bulduk ama farklı bir şekilde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Stadı'nın yenilenen zemini hakkında görüşlerini aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Taraftarı ve stadı çok özledik. Burada oynamayalı 4 ay olmuştu. Uzun bir süredir taraftarımızdan ayrıydık. Zemin güzeldi. Pas ritmimizde böyle zemin olması çok önemli. İyi bir oyun ortaya koymamızda zemin önemliydi." şeklinde görüş belirtti.

Takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını da belirten Taylan, "Hepimiz istekliyiz. Henüz 26 yaşındayım. Benim de çok hedefim var. Diğer oyuncuların da hedefi var. Genç ve aç bir kadroyuz. Gelişime de açık olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu da sonucu getirecektir." diyerek sözlerini tamamladı.