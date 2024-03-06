Tayland'da kurulan doğal park kötü muamele gören fillere barınak oldu

"En zor adımlardan biri otoritelere ve turistlere bu hayvanların böyle kullanılmasının yanlışlığını anlatmaya çalışmak oldu. Özellikle Batılı ülkelerden gelen turistler farklı bir deneyime sahip olmak için bu tarz aktivitelere katılıyorlar. Bu yüzden öncelikle bu bakış açısının değişmesi gerek. Çünkü turistler buraya filleri sürmek veya onların gösterilerini izlemek amacıyla geldiği müddetçe bu filler kötü muamele görmeye devam edecek. Diğer zorlandığımız bir konu, fillerin cüsseleri ve ihtiyaçları sebebiyle parkı kurmak için uygun arazinin bulunması oldu. Filler için bir alan oluşturduğunuzda bu alanın nehirle bir bağlantısı olması gerek. Çünkü filler çok su tüketiyorlar. Bunların yanı sıra insanları bu konuda eğitmek de işin zor kısımlarından biriydi."