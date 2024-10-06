Taylor Swift 1,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu

Taylor Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle, 1,4 milyarlık servetin sahibi olan Rihanna'yı geride bırakarak dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu. En zengin müzisyenlerin genel listesinde ise 2,5 milyar dolarlık serveti olan Jay-Z'nin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Forbes, 'Eras' adlı turnesiyle yakaladığı tarihi başarısının ve müzik kataloğunun kalıcı popülaritesinin ardından Swift'in mali durumunu güncelledi. İlk kez geçen yıl milyarder statüsüne ulaşana Swift, bu yıl milyarder kadın müzisyenlerin zirvesine ulaştı.