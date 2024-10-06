Taylor Swift 1,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu
Taylor Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle Rihanna'yı geride bıraktı ve dünyanın en zengin kadın müzisyeni ünvanını elde etti
Taylor Swift, 1,6 milyar dolara ulaşan servetiyle, 1,4 milyarlık servetin sahibi olan Rihanna'yı geride bırakarak dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu. En zengin müzisyenlerin genel listesinde ise 2,5 milyar dolarlık serveti olan Jay-Z'nin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.
Forbes, 'Eras' adlı turnesiyle yakaladığı tarihi başarısının ve müzik kataloğunun kalıcı popülaritesinin ardından Swift'in mali durumunu güncelledi. İlk kez geçen yıl milyarder statüsüne ulaşana Swift, bu yıl milyarder kadın müzisyenlerin zirvesine ulaştı.
Forbes'a göre Taylor Swift'in serveti, telif hakları ve turnelerden elde edilen yaklaşık 600 milyon doların yanı sıra tahmini 600 milyon dolar değerinde bir müzik kataloğu ve 125 milyon dolarlık gayrimenkulü içeriyor.
Taylor Swift, 'en zengin müzisyenler' listesinde sürekli yer alan bir isim olsa da son yıllardaki mali yükselişi dikkat çekici. 2020'de net servetinin 365 milyon dolar olduğu tahmin edilen ABD'li şarkıcı, sadece son dört yılda yaklaşık 1,2 milyar dolar biriktirmiş görünüyor.