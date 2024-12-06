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        Haberler Dünyadan Taylor Swift turne kitabıyla yeni bir rekor kırdı - magazin haberleri

        Taylor Swift turne kitabıyla yeni bir rekor kırdı

        2024'ün en çok dinlenen şarkıcısı olan Taylor Swift, çıkardığı turne kitabı 'Eras Tour Book' ile satış rekoru kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:39
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        Yeni bir rekor kırdı
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        Rekorların sanatçısı Taylor Swift, 'Eras' adlı dünya turnesinin kitabıyla yeni bir rekora imza attı.

        34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, hayranlarının merakla beklediği 'Eras Tour Book' adlı kitabıyla satış rekoru kırdı.

        Eras Turnesi'nin perde arkasını gösteren fotoğraflardan oluşan kitap, satış verilerine göre yılın en büyük yayını olarak tescillendi.

        Kitap çıktığı ilk hafta sonunda 814 bin adet satıldı.

        Swift'in kitabı, bu hafta sonu sona erecek olan turnesi hakkında daha önce bilinmeyen birçok ayrıntıyı içeriyor. Örneğin, ünlü şarkıcı turnede en sevdiği anı açıkladı ve bu yılın başlarında şarkı listesinde nasıl bir güncelleme yaptığını anlattı.

        Swift, bu akşam cumartesi ve pazar günleri Kanada'nın Vancouver şehrinde son Eras Turnesi konserlerini vererek turnesini tamamlayacak. Sanatçı, Eras Turnesi'ne 17 Mar 2023'te başlamıştı.

        Billboard tarafından açıklanan '21. Yüzyılın En Büyük Pop Yıldızları' listesinde Beyonce'nin ardından ikinci sıraya yerleşen Taylor Swift, Spotify'da 2024’ün en çok dinlenen sanatçısı oldu.

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        #Taylor Swift
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