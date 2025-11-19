Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift ve Travis Kelce aşkı yılın kelimesine ilham verdi - magazin haberleri

        Taylor Swift ve Travis Kelce aşkı yılın kelimesine ilham verdi

        Yılın kelimesini seçen Cambridge Sözlüğü, kelimenin anlamını ve yılın kelimesi seçilmesi kararının gerekçesini açıklarken, Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin mutlu ilişkisine atıfta bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılın kelimesine ilham verdiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesini açıkladı. 2025'in kelimesi 'parasosyal' olarak belirlendi. Parasosyal, 'birinin kendisi ile tanımadığı ünlü bir kişi, bir kitap, film, dizi ve benzerlerindeki bir karakter veya yapay zekâ arasında hissettiği bağı içeren veya onunla ilgili olan' anlamına geliyor.

        Bu, bir süredir internet ortamında dolaşan bir terim, bu yüzden 'yılın kelimesi' statüsüne ulaşmasının sebebi anlaşılıyor.

        Cambridge Üniversitesi Yayınları ve Değerlendirme Kurumu'na göre, 'parasosyal'in yılın kelimesi seçilmesi kararı, hayranların pop yıldızlarından ve sosyal medya influencer'larından yapay zekâ botlarına kadar her şeye bağlı hale gelmelerinden kaynaklanıyor.

        REKLAM

        Yapılan açıklamada, "Milyonlarca hayranı, Taylor Swift'in flört, kalp kırıklığı ve arzu hakkındaki itiraf niteliğindeki sözlerine bağlandı ve bu durum psikologların yıldızlarla 'parasosyal' bağlar olarak tanımladığı bağlara yol açtı. Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandıklarını duyurduğunda, çoğu hayranı, şarkıcı ve Amerikan futbolcusuyla daha önce hiç tanışmamış olmasına rağmen, aralarında derin bir bağ hissetti" ifadeleri yer aldı.

        Benzer şekilde, yapay zekâ botlarının giderek daha yaygın hale geldiği ve insanların onları sırdaş, arkadaş, hatta romantik partner olarak kullandığı belirtildi.

        Cambridge Üniversitesi'nden Simone Schnall, "Parasosyal ilişkilerin yükselişi, hayranlığı, ünlüleri ve yapay zekâ ile birlikte sıradan insanların internet üzerinde etkileşim kurma biçimini yeniden tanımladı" dedi.

        Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdüren Taylor Swift ve Travis Kelce'nin, ağustos ayında nişanlandıklarını duyurması, hayranlarında büyük bir sevinç dalgası yarattı. Çiftin evlenme teklifi anlarını gösteren fotoğraf kareleri, günlerce manşetlerden inmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #Travis Kelce
        #cambridge
        #yılın kelimesi
        #parasosyal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!