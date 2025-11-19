Taylor Swift ve Travis Kelce aşkı yılın kelimesine ilham verdi

Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesini açıkladı. 2025'in kelimesi 'parasosyal' olarak belirlendi. Parasosyal, 'birinin kendisi ile tanımadığı ünlü bir kişi, bir kitap, film, dizi ve benzerlerindeki bir karakter veya yapay zekâ arasında hissettiği bağı içeren veya onunla ilgili olan' anlamına geliyor.

Bu, bir süredir internet ortamında dolaşan bir terim, bu yüzden 'yılın kelimesi' statüsüne ulaşmasının sebebi anlaşılıyor.

Cambridge Üniversitesi Yayınları ve Değerlendirme Kurumu'na göre, 'parasosyal'in yılın kelimesi seçilmesi kararı, hayranların pop yıldızlarından ve sosyal medya influencer'larından yapay zekâ botlarına kadar her şeye bağlı hale gelmelerinden kaynaklanıyor.

Yapılan açıklamada, "Milyonlarca hayranı, Taylor Swift'in flört, kalp kırıklığı ve arzu hakkındaki itiraf niteliğindeki sözlerine bağlandı ve bu durum psikologların yıldızlarla 'parasosyal' bağlar olarak tanımladığı bağlara yol açtı. Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandıklarını duyurduğunda, çoğu hayranı, şarkıcı ve Amerikan futbolcusuyla daha önce hiç tanışmamış olmasına rağmen, aralarında derin bir bağ hissetti" ifadeleri yer aldı.