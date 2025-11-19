Taylor Swift ve Travis Kelce aşkı yılın kelimesine ilham verdi
Yılın kelimesini seçen Cambridge Sözlüğü, kelimenin anlamını ve yılın kelimesi seçilmesi kararının gerekçesini açıklarken, Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin mutlu ilişkisine atıfta bulundu
Cambridge Sözlüğü, yılın kelimesini açıkladı. 2025'in kelimesi 'parasosyal' olarak belirlendi. Parasosyal, 'birinin kendisi ile tanımadığı ünlü bir kişi, bir kitap, film, dizi ve benzerlerindeki bir karakter veya yapay zekâ arasında hissettiği bağı içeren veya onunla ilgili olan' anlamına geliyor.
Bu, bir süredir internet ortamında dolaşan bir terim, bu yüzden 'yılın kelimesi' statüsüne ulaşmasının sebebi anlaşılıyor.
Cambridge Üniversitesi Yayınları ve Değerlendirme Kurumu'na göre, 'parasosyal'in yılın kelimesi seçilmesi kararı, hayranların pop yıldızlarından ve sosyal medya influencer'larından yapay zekâ botlarına kadar her şeye bağlı hale gelmelerinden kaynaklanıyor.
Yapılan açıklamada, "Milyonlarca hayranı, Taylor Swift'in flört, kalp kırıklığı ve arzu hakkındaki itiraf niteliğindeki sözlerine bağlandı ve bu durum psikologların yıldızlarla 'parasosyal' bağlar olarak tanımladığı bağlara yol açtı. Taylor Swift ve Travis Kelce nişanlandıklarını duyurduğunda, çoğu hayranı, şarkıcı ve Amerikan futbolcusuyla daha önce hiç tanışmamış olmasına rağmen, aralarında derin bir bağ hissetti" ifadeleri yer aldı.
Benzer şekilde, yapay zekâ botlarının giderek daha yaygın hale geldiği ve insanların onları sırdaş, arkadaş, hatta romantik partner olarak kullandığı belirtildi.
Cambridge Üniversitesi'nden Simone Schnall, "Parasosyal ilişkilerin yükselişi, hayranlığı, ünlüleri ve yapay zekâ ile birlikte sıradan insanların internet üzerinde etkileşim kurma biçimini yeniden tanımladı" dedi.
Eylül 2023’ten bu yana mutlu bir ilişki sürdüren Taylor Swift ve Travis Kelce'nin, ağustos ayında nişanlandıklarını duyurması, hayranlarında büyük bir sevinç dalgası yarattı. Çiftin evlenme teklifi anlarını gösteren fotoğraf kareleri, günlerce manşetlerden inmedi.