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Her zaman çok klasik ve özenle hazırlanmış kombinler hem sıkıcı ve hem de yorucu olabilir. Bazı günler, hiç düşünmeden 5 dakikada üzerinize giyip çıkabileceğiniz parçalar giymek en doğal hakkınız. Bu noktada hem rahat, hem şık hem de kolay kombinleyeceğiniz parçalar var: Taytlar... Tabii her tayt herkese yakışacak diye bir şey yok tabii ki. İşte tayt giymenin püf noktaları...
KALİTESİNİ KONTROL EDİN
Tayt seçiminde dikkat edilecek önemli noktalardan biri de taytın kalitesi. İki kullanımda şekli bozulan ve ince duran taytlar hem vücudunuzdaki en ufak kusuru olduğundan daha büyük şekilde gösterebilir. Bu nedenle taytın kaliteli olduğundan emin olmanızda fayda var.
ORTA BOY VE BOL PARÇALARLA KOMBİNLEYEBİLİRSİNİZ
Taytlar ne çok kısa ne de çok uzun boyu olan üstler ile kombinlenmemeli. Çok kısa parçalar kalça ve basenleri tamamen açıkta bırakabilir. Çok uzun parçalar ise beden üst kısmının daha uzun, bacakların ise olduğundan daha kısa görünmesine sebep olur. Tayt, sweatshirt, kazak ya da oversize montlarla olası kusurları örtmek için mükemmel bir çözüm sunuyor.
DERİ TAYTLARA ŞANS TANIYIN
Gerçek ya da suni deri oluşu fark etmez. Deri bir taytla şıklığınızı çok kolay şekilde artırabilirsiniz. Ancak taytın kaliteli olmasına dikkat etmekte fayda var. Ayrıca yüksek bel taytlar vücudunuzu daha iyi toparlayacaktır.
BACAKLARINIZ NASIL?
Eğer bacaklarınız kalın ve çok uzun değilse desensiz ya da boyuna çivgili modeller seçmekte fayda var. Eğer tayt çok sade ise giyim tarzını hareketlendirmek için daha renkli ve yoğun desenli üst giyim ürünleri kullanmalısınız. Böylelikle dikkati tayt yerine üstünüzdeki parçalara çekmiş olursunuz.
BACAKLARINIZIN İNCE VE UZUN GÖZÜKMESİ İÇİN TAYT GİYEBİLİRSİNİZ
Tunik kazaklar ya da bol kesim bluzların altına giyeceğiniz taytlar kış ayları için hazırlanabilecek en kolay sokak stillerinden biri aslında. Fazla kiloları kapamaya da birebir. Kombinin altına giyeceğiniz topuklu ayakkabı ile hem olduğunuzdan uzun görüneceksiniz, hem de bacaklarlarınız olduğundan daha ince görünecek.
TAYTLARA UYGUN İÇ ÇAMAŞIRI SEÇİN
Taytlar vücudu sardığı için iç çamaşırı seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. Tayt ile birlikte dikişsiz ve iz yapmayan iç çamaşırı giymenizi tavsiye ederiz.
KAT KAT GİYİNMEKTEN ÇEKİNMEYİN
Kat kat kıyafetler taytlar için o kadar uygundur ki, istediğiniz kadar kat ekleyip çıkarabilirsiniz. Kot gömlek, uzun hırka, uzun bir şal, botlar ve botlarla hem çabasız şık görünebilirsiniz.
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