BBC'nin aktardığı habere göre, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye 'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.

Tayvan daha önce de 2 milyon dolar yardım yapılacağını duyurmuştu.

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Yardımları için Türkiye'ye teşekkür eden Chun, "Biz de şimdi hemen geldik. Yardıma koştuk. 1999'un teşekkürü olarak burada bulunuyoruz. Biz arama kurtarmayı Türk ekipleri sayesinde öğrendik. Bu, Türkiye'ye ilk gelişimiz." ifadelerini kullandı.

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*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.