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        Haberler Dünya TB-2'ler Kenya'da | Dış Haberler

        Kenya Silahlı Kuvvetleri en az 6 adet Bayraktar TB-2'yi teslim aldı

        Milli silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB-2, Kenya Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Kenya'dan gelen fotoğraflarda TB-2'ler Kenya bayrağıyla birlikte görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 23:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 23:23
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        TB-2'ler Kenya'da
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        Daha önce; Kuveyt, Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Kırgızistan, Polonya, Pakistan, Etiyopya, Kazakistan, Tunus, Irak, Libya, Nijer, Tacikistan, Cezayir, Somali, Cibuti, Litvanya, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Togo, Burkina Faso'dan oluşan toplam 28 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB-2 SİHA'lar bu sefer de Kenya'ya ihraç edildi.

        Kenya'dan gelen operatörler ağustos ayında eğitimlerini tamamlayıp Kenya'ya dönmüştü. Lazer hedef işaretleyicisiyle ön plana çıkan TB-2'ler tek seferde 27 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

        Sadece askeri alanda değil yangın kontrolü dâhil birçok alanda kullanılan TB-2'lerin işlevselliği dikkat çekiyor. Bir adet TB-2'nin 4-5 milyon dolar arasında bir fiyata sahip olduğu biliniyor.

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