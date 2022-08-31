Foreign Affairs'dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin analiz: "TB2 Bayraktar İHA'ları beklenmedik bir kahraman"

Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalenin girişinde şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcında, uzmanların çoğu Kiev'in hızla düşmesini bekliyordu. Ukrayna kuvvetleri daha büyük ve daha iyi silahlanmış bir orduya karşı savaşıyordu. Rusya'nın birlikleri daha fazla muharebe tecrübesine ve finansmana sahipti.

Tabii ki Kiev düşmedi. Bunun yerine, Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısını durdurdu ve geri çekilmeye zorladı. Rusya, savaşın başındaki misyonunu küçülttü ve şimdi Ukrayna'nın güneyin saldırılar gerçekleştiriyor. Soru artık Kiev'in ne kadar dayanabileceği değil. Ukrayna hükümetinin işgal altındaki toprakları geri alıp alamayacağı."