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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu, Kocaeli Barosu’nu ziyaret etti. Ziyarette Feyzioğlu’nu Kocaeli Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, karşıladı. Candemir, Feyzioğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarıyla da bir araya gelen Metin Feyzioğlu önemli açıklamalar yaptı.
"YETKİN HUKUKÇULARI YETİŞTİRMENİN ZAMANI GELMİŞTİR”
Açıklamaları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, “Bugünkü bütün ekonomik sıkıntıları aşacağız. Hiçbir sıkıntı aşılmaz, hiçbir sorun da aşılmaz değildir. Gazinin de dediği gibi, umutsuzluk yoktur umutsuz insanlar vardır. Biz umutsuz insanlardan olmadık. Umudumuzun zorlandığı anda inancımızı umut yaptık ve onunla yürüdük. Türkiye’nin bugünkü ekonomik sıkıntısının arkasında çok bariz ülkemizin hukuk sistemine yerli ve yabancı yatırımcıların duyduğu güven eksikliğidir. Kalıcı yatırımlar, ileri teknoloji yatırımlar için Türkiye’nin güvenilir hukuk sistemini el birliği ile yapmanın zamanı gelmiştir. Bu hukuk sistemini taşıyacak yetkin hukukçuları yetiştirmenin zamanı gelmiştir” dedi.
Türkiye’yi hedef alan her türlü tehdidin karşısında olduklarını dile getiren Feyzioğlu, “Bazıları ‘Düşmanımın düşmanı düşmanımdır’ sözünden yola çıkarak iktidar ve devleti birbirine karıştırmasın. Bizim için siyasi partiler ayrıdır. Siyasi partilerden oluşan iktidarlar ayrıdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan, şah damarına çöken tüm yasa dışı örgütleri bile ki Türkiye Barolar Birliği’nin can düşmanıdır. O yüzden bu örgütlerle son nefesimize kadar mücadelemiz, vatanımıza namus borcumuzdur” şeklide konuştu.
“İKTİDARIN TELKİN TAVSİYE DENETİMİNE AÇAN DÜZENLEMEYİ ARTIK KALDIRMA ZAMANIMIZ GELMİŞTİR”
Türkiye’nin hukuk sisteminde çeşitli değişiklikler yapmasının gerektiğini savunan Feyzioğlu, “Referandumda yargı erkinin siyasi iktidarın telkin tavsiye denetimine açan düzenlemeyi artık kaldırma zamanımız gelmiştir. Bu siyasi düzenlemeden siyasi iktidarın da hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir papazın için bir devlet başkanı çıkar anayasanızı size gösterir, ‘Tahliye etmesen sana yaptırım uygulayacağım’ der. O anayasaya göre yargının en önemli kurulu HSK da söz hakkım yok derse serbest bırakılması için her türlü yaptırımla tehdit eder. Bunları gördük. Tüm bu vatanı sevenler bir araya gelsin, ‘benim gibi düşünmüyorsan vatanını sevmiyorsun’ ukalalığından vaz geçsin. Bu vatan hepimizin. Önce şu sistemi bir değiştirelim. Aynı anda da bu sistemi işletecek savcı, yargıç ve avukatlarımızı, onları yetiştiren hukuk fakültelerini derleyip toplayalım. Zincirlerimizi kıralım. Ben yapabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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