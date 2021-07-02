TBF'den yüzde 50 seyirci kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına karar vermiştir. Loca ve saha içi koltuklara da yine %50 oranında seyirci alınabilecektir.

Uygulama ile ilgili tüm detaylar, TBF Sağlık Kurulu’nun, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid 19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda %100 seyirci kapasitesine dönmektir."