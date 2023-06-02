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TBMM 28'inci Yasama Dönemi başlıyor! Vekiller yemin ediyor

TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başlıyor. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlarken, diğer vekiller alkışlamadı. Bahçeli konuşmasında "Gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye emanet etmeye tek yürek olarak kenetlenmeliyiz" dedi. Bahçeli'nin yeminin ardından milletvekilleri de kürsüde ant içmeye başladı

CANLI | TBMM 28'inci Yasama Dönemi başlıyor! Milletvekilleri yemin ediyor - Son Dakika Haberleri
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek. Geçici Başkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre saat 14.00'te çağrısız toplandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILIYOR

TBMM'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na geçti.

OTURUMU BAHÇELİ YÖNETİYOR

Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek.

Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetiyor.

İŞTE VEKİLLERİN EDECEĞİ YEMİN

Milletvekilleri, Anayasa'da yer alan "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" şeklindeki yemini ederek görevlerine başlayacak.

BAHÇELİ'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel kurulda olduğunu belirterek, "Hoşgeldiniz" diye selamladı. Meclis'te bulunan AK Partili ve MHP'li milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

Bahçeli açılış konuşmasında şunları söyledi:

"28'inci Dönem TBMM'nin ilk gündem maddesi olan ant içme törenine geçmeden hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Egemenliğine yegane sahibi büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni dönemin ülkemize, milletimize, milletvekillerimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, üstün başarılar diliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, TBMM'nin 103'üncü yıldönümünü kucaklamanın, geçiminin hatıralarını geleceğin hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 28'inci Dönemde görevde alacak siz arkadaşlar tarihi bir sorumluluğu üstlenmiş durumda.

Gazi Meclis kurucu niteliğiyle ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadeleleri yürütmüştür. Milli ve üniter devleti Cumhuriyetin faziletleriyle bütünleştirmiştir. Milletimizin egemenlik, vesayet ve velayeti tektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1923'te 'Millet önünde onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların sonu çökmedir.'

Her anının tarih olduğu bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere müreffeh bir Türkiye emanet etmeye tek yürek olarak kenetlenmeliyiz. Devletimizin kurucusu, ilk Meclis Başkanımız, ilk Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize, aziz şehitlerimize rahmetler niyaz ediyorum.

Yüksek heyetinizi bir kez daha selamlıyor, ant içme törenine geçiyorum."

VEKİLLER KÜRSÜDE YEMİN EDİYOR

Bahçeli konuşmasının ardından milletvekili yeminini okudu. Bahçeli'nin yemininin ardından ilk önce öncelikli milletvekilleri yemin ederken, ardından sırasıyla vekiller kürsüde yemin etmeye başladı.

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