        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle görüştü

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerini makamında basına kapalı görüştü. AK Parti, CHP, MHP, Yeni Yol ve DEM Parti temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrası Feti Yıldız, çalışmaların uyumla sürdüğünü ve gelecek hafta yeniden toplanacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 19:26 Güncelleme: 13.01.2026 - 19:26
        Kurtulmuş komisyonu ağırladı
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi siyasi parti temsilcilerini kabul etti.

        Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı.

        Feti Yıldız, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, çalışmaların uyum içinde geçtiğini ve gelecek hafta bir daha toplanacaklarını belirtti.

        FOTO: DHA

        #Numan Kurtulmuş
