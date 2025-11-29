TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ödül kazanan bilim insanlarını tebrik ediyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti Ödülleri Töreni'ne katıldı. Kurtulmuş, mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödüle layık görülen Prof. Dr. Barış Bayram'a ödülünü takdim etti
Giriş: 29.11.2025 - 22:32 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:32
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İlim Yayma Cemiyeti Ödülleri'yle ilgili olarak sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen İlim Yayma Ödülleri Töreni’ne katılarak, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödüle layık görülen Prof. Dr. Barış Bayram’a ödülünü takdim ettik.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ