        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i andı | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i andı

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 13:16 Güncelleme:
        Sırrı Süreyya Önder'i andı
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi, vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

        ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının birinci yılında andı.

        Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırrı Süreyya Önder'i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum. Hayatı boyunca barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi. Türkiye'nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız." ifadesini kullandı.

        Zürafa bebeğin adı Çınar oldu

        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen zürafa, Türkiye'de doğan ilk zürafa oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk TV'deki Burası Haftasonu programında yavrunun isminin 'Çınar' olarak belirlendiğini açıkladı.

