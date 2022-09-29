TBMM Başkanı Şentop, Macar Başbakan ile görüştü 0:00 / 0:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Şentop, Başbakan Orban ile görüştü.

Şentop, görüşmede, Macaristan ile samimi diyalog temelinde geliştirilen yakın ilişkilerin yeni hükümet döneminde de güçlendirilerek sürdürülmesi arzusunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile Macaristan arasında ilişkilerin 100. Yılı vesilesiyle 2024'te düzenlenmesi planlanan "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinliklerine verilen öneme işaret etti.

Macaristan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin geliştirilmesine yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını ifade eden Şentop, "Türkiye’nin AB üyelik sürecinin önündeki siyasi engeller kaldırılmalı ve ilişkilerin önünü açacak somut adımlar ivedilikle atılmalıdır." dedi.

Şentop, Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) çalışmalarına etkin katılımı ve üye ülkelerle iş birliğinden duydukları memnuniyeti vurguladı.

FETÖ'nün halen Macaristan’da varlığını sürdürüyor olmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Şentop, "Geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen 5'inci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’nda FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık." diye konuştu.

Şentop, okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinin, bu okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin olası mağduriyetlerinin de önüne geçilmesini sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan’ın güvenlik ve düzensiz göç alanında örnek bir iş birliği sergilediğini belirten Şentop, söz konusu iş birliğinin, insan kaçakçılığının önlenmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

"AVRUPA DOĞAL GAZ ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Şentop, Türkiye’nin savaşın başından beri Ukrayna’ya sunduğu siyasi, insani ve teknik yardımları devam ettirdiğini vurguladı.

Söz konusu savaşın enerji piyasalarında yol açtığı çalkantının devam ettiğini dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Enerji arz güvenliğinin sağlanması için stratejik akılla hareket etmeye ihtiyaç vardır. Macaristan’ın enerji güvenliği bağlamındaki endişelerini anlıyoruz. Biz, kendi enerji güvenliğimizi gözeterek Avrupa doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlamaya hazırız. Türkiye zaten Avrupa’nın enerji güvenliğine net katkı sağlamaktadır. Güney Gaz Koridoru bunun en somut örneğidir. Bu koridorun ilave gaz tedariki durumunda kapasitesi genişletilebilir."

Şentop, AB ve Türkiye arasında yüksek düzeyli enerji diyaloğunun stratejik bir gereklilik olduğunu belirterek, "Bu diyaloğun tekrar canlandırılmasına ihtiyaç vardır. Buna destek vermenizi bekliyoruz." dedi.