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TBMM Başkanı Şentop, AKPM heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Heyeti Başkanı Frank Schwabe'nin "Türkiye'deki seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşemeyeceği"na ilişkin endişeleri bulunduğuna yönelik açıklamalarını talihsizlik olarak niteledi

TBMM Başkanı Şentop, AKPM heyetini kabul etti
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AA

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden gelen gözlem ön heyetini TBMM Başkanlık Divanı Salonu'nda kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilgili kurumların, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yurt içinde ve yurt dışında, uluslararası standartlarda, huzur ve güven içerisinde düzenlenmesine yönelik hazırlıkları tamamlanmış durumda olduğunu söyledi.

Seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleştirilmesi için, başta Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli düzenlemeleri yaptığını dile getiren Şentop, Türkiye'nin, hem kurumlar hem de seçmenler itibarıyla seçimlerin demokratik ilkelere uygun ve güven içinde düzenlenmesi konusunda ciddi deneyime sahip olduğunu kaydetti.

Seçim gözlemine de büyük önem verildiğini ifade eden Şentop, seçimlerin izlenmesi konusunda her zaman şeffaflık ve uluslararası işbirliği ilkelerine önem atfedildiğini belirtti.

AKPM HEYET BAŞKANI FRANK SCHWABE'NİN ELEŞTİRİLERE YANIT

Yapıcı işbirliğine verilen önem çerçevesinde hem AKPM hem de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) davette bulunulduğunu bildiren Şentop, Türkiye'ye davet edilen gözlemcilerin faaliyetlerini sürdürürken yasalara ve kendi görev yönergelerine bağlı kalmalarının beklendiğinin altını çizdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Gözlem faaliyetlerinizle ilgili açıklamalarınızın ve hazırlayacağınız raporun objektif ve yapıcı bir anlayışı yansıtması bizim için önemlidir. Ancak bu takdirde bu raporun etkisi olabilir. Türkiye yapıcı eleştirileri ve tavsiyeleri her zaman dikkate almıştır." ifadelerini kullandı.

AKPM Heyet Başkanı Frank Schwabe'ye Türkiye'deki seçim ortamına ilişkin eleştirel açıklamalarını hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkemizde gerçekleştirilecek seçimler bağlamında geçtiğimiz günlerde basına verdiğiniz bir demeçte, Türkiye'deki seçimlerin demokratik, adil ve özgür bir ortamda gerçekleşemeyeceği hakkında endişeleriniz bulunduğuna yönelik açıklamalarınızı talihsizlik olarak görüyorum. Bu tür peşin hükümlü açıklamalar, Türkiye'ye yönelik çifte standart içeren anlayışın bir örneği olarak görülebilir. Geçici Komisyonun Başkanı olarak seçim gözlem misyonu gerçekleşmeden önce benzer açıklamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek isterim. Heyetinizden temel beklentimiz, seçim gözlemciliği kurallarının titizlikle objektif şekilde uygulanması ve hazırlayacağınız raporun objektif ve yapıcı bir anlayışta olmasıdır. Türkiye'ye özel, Şark'a mahsus bir rapor olmaması gerektiğini ifade ediyoruz."

Öte yandan terör örgütü PKK'nın gösterilerine katılan Alman Üye Andrej Hunko ile İsviçreli Üye Sibel Arslan'ın AKPM Seçim Gözlem Heyeti içerisinde yer almaması konusunda Türkiye'nin tavrını dile getiren Şentop, Türkiye'nin, terör örgütlerini destekleyen herhangi bir parlamenterin Seçim Gözlem Komisyonu'nda yer almaması konusundaki beklentisinin, yazılı olarak da AKPM Türk Grubu tarafından iletildiğini ancak Türkiye'nin bu tavrına rağmen isimler konusunda bir adım atılmadığını hatırlattı.

TBMM Başkanı Şentop, "AKPM, heyet belirleyebilir ama Türkiye'ye düşmanca tutum içinde olan kimselere müsaade etmeyiz. Bilmenizi isterim ki özellikle de siyasetçilere yönelik şiddete çağrı içeren ve demokratik hoşgörünün sınırlarının bir hayli ötesine geçen bu tarz eylemlere izin verilmesi ve hatta desteklenmesi, terör örgütlerini ve yandaşlarını teşvik etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, Avrupa Konseyi ve AKPM ile ilişkilerinin son zamanlarda giderek olumsuz bir atmosferde geliştiğini de vurgulayan Şentop, "Üzülerek müşahede ediyorum ki bilhassa son yıllarda, ülkemize ilişkin hazırlanan raporlar ve yapılan açıklamalar, eleştiri sınırlarının ötesine geçmektedir. AKPM Denetim süreci de adeta bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaya başlanmış ve yapıcı bir araç olmaktan uzaklaşmıştır." görüşünü paylaştı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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