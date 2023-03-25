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TBMM Başkanı Şentop, Danimarka'da Kuran-ı Kerime ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danimarka'da dün Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı kınadı. Danimarka'da yaşanan çirkin olaylara bir başka kınama da AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan geldi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından saldırılarla ilgili olarak, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk Bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi

TBMM Başkanı Şentop, Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı - Gündem Haberleri
HABERTURK.COM / AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınadığını belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "İslam'ın en temel değerlerine ve Müslümanlara saldırarak açıkça savaş açanlara karşı yasal süreçlerin başlatılması için başta Danimarka makamları olmak üzere uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

KURTULMUŞ: KENDİ GELECEKLERİNİ KARARTIYORLAR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Danimarka'da, İslam ve Türkiye düşmanlarının Kur'an-ı Kerim'e ve bayrağımıza karşı gerçekleştirdikleri faşist ve düşmanca saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Mübarek Ramazan ayında kutsallarımıza yönelik hain provokasyonlar büyük ve güçlü Türkiye’den duyulan rahatsızlığın alçakça ifadesidir. Bu ırkçı, İslam ve insanlık düşmanlarına seyirci kalan ülkelerin yöneticileri aslında kendi geleceklerini karartıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar İstikbal İslam’ındır” ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: SALDIRIYI VE PROVOKASYONU LANETLİYORUZ


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Danimarka'ya sert tepki gösterdi.

Çelik yaptığı paylaşımda, "Danimarka'da İslam düşmanı faşist bir grup tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Değerlerimize yapılan tüm saldırılarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Danimarka makamlarının Türkiye'ye ve Müslümanlara karşı işlenen bu apaçık nefret suçuna ifade özgürlüğü adı altında izin vermesini şiddetle kınıyoruz. Nefret eylemlerine izin verenler, kendi demokrasilerini de zehirliyorlar. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli; tedbir almalı ve gerekeni yapmalıdır. Nefret siyasetinin ve eylemlerinin demokratik değerleri tehdit etmesine izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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