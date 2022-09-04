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TBMM Başkanı Şentop: İmam hatip okullarından rahatsız olan çevreler var

"İmam Hatip okullarından rahatsız olan çevreler var" diye konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop şöyle devam etti: Bunların esas rahatsızlığı imam hatip liseliler değildir. İmam hatip liselerinin muhtevasıyla ilgili bir rahatsızlık var. Dine karşı, dindarlığa karşı, Türkiye'deki milletin temel değerlerine karşı olan husumetlerini, düşmanlıklarını açıkça ifade edemeyenler, imam hatip liselerine, imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilere karşı bunu ifade ediyorlar. Tabii bunun bir kısmı bilinçlidir. Bir kısım insanlar neyin ne olduğu bilerek ve kasten bunu yapıyorlar ama büyük bir kısmı da cehalet sebebiyledir

TBMM Başkanı Şentop: İmam hatip okullarından rahatsız olan çevreler var
'İmam-hatip okullarından rahatsız olanlar var'
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AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İmam hatipler bugün itibarıyla 98 yıllık bir geleneğe dayanan çok köklü kurumlardır. Bu 98 yılda devrin ihtiyaçlarına göre vazifesini ifa etmiş, millete ve devlete hizmet etmiştir." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Şentop, imam hatip liselerinin zaman zaman siyasetin bir malzemesi haline geldiğini gördüklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak değil, hukuk okumuş bir sosyal bilimci olarak, bir eğitimci olarak bu okullarda eğitim görmüş birisi olarak şunu açıklıkla ifade etmek isterim; İmam hatipliler siyasetin konusu, siyasetçilerin malzemesi, zaman zaman da akıl almaz söylemlerin, ifadelerin, yasakların, muhatabı olmayı kendileri tercih etmediler. Hatta imam hatipliler ve çocuklarını bu okullara gönderen aileleri, bu tartışmaların dışında kalmak için daima azami bir titizlik, dikkat ve gayret göstermişlerdir. Fakat maalesef inancı ve inanç hassasiyetini, eğitim konusu olamayacak kadar önemsiz gören bazıları, sürekli surette ve kimi zaman insani olan değerleri yok sayan bağnazlıkla imam hatiplileri siyasi tartışmaların konusu haline getirmişlerdir."

Katsayı mağduriyetinin böyle bir bağnazlığın ve uygulamanın sonucu olduğuna dikkati çeken Şentop, "Şükür ki artık böyle bir durum ortadan kalkmış. Devlet, kendi kurumları özellikle de eğitim kurumları arasında ne ayrımcılık yapmalıdır ne de onlardan bir kısmını ayrıcalıklı görmelidir. Kanaatim budur. İmam hatip okulları devletin kurumlarıdır. İmam hatipler bugün itibarıyla 98 yıllık bir geleneğe dayanan çok köklü kurumlardır. Bu 98 yılda devrin ihtiyaçlarına göre vazifesini ifa etmiş, millete ve devlete hizmet etmiştir." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin demokrasi ve temel haklar hürriyetler yolundaki gelişimi ile imam hatip liselerinin öğrenci sayısı bakımından artışı noktasında bir paralellik olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"İmam hatip okullarından rahatsız olan çevreler var. Bunların esas rahatsızlığı imam hatip liseliler değildir. İmam hatip liselerinin muhtevasıyla ilgili bir rahatsızlık var. Dine karşı, dindarlığa karşı, Türkiye'deki milletin temel değerlerine karşı olan husumetlerini, düşmanlıklarını açıkça ifade edemeyenler, imam hatip liselerine, imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilere karşı bunu ifade ediyorlar. Tabii bunun bir kısmı bilinçlidir. Bir kısım insanlar neyin ne olduğu bilerek ve kasten bunu yapıyorlar ama büyük bir kısmı da cehalet sebebiyledir.”

"MİLLİ MÜCADELEMİZ, MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE DAYANILARAK KAZANILMIŞTIR"

"İstiklal mücadelemiz, milli mücadelemiz, milletimizin değerlerine dayanılarak kazanılmıştır." diyen Şentop, batılılaşma ideali için milli mücadele yürütülmediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu topraklara niçin sahip olduğumuzu, vatan, millet, devlet anlayışımızı, tamamen milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda var kıldığı değerler etrafında temellendirmişiz, onlar için savaşmışız, onlar için ölmüşüz, ölmek de demiyoruz şehit olmuşuz. Dolayısıyla bizim sahip olduğumuz, öğrendiğimiz, hayatımıza pratiğini yansıttığımız milletin değerleri, aslında bizi bu topraklarda var eden ve ilelebet var olmamızı sağlayacak olan değerlerdir."

Şentop, kurultayın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve beraberindekilerle, Hamidiye Millet Bahçesi'nde bulunan Savaş Atları Müzesi'ni gezdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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