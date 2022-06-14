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TBMM Başkanı Şentop'tan DBP'li Aydeniz açıklaması: Dokunulmazlığı kaldırılmalı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan DBP'li Aydeniz açıklaması: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Şentop'tan DBP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
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HABERTURK.COM

Meclis Başkanı Şentop, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in Kadıköy’de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında, görevli polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, şunları söyledi:



“Tabi bu çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var, dokunulmazlık milletvekillerini şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık; parlamento çalışmalarını, güvence altına almak için verilmiş olan bir imkandır, parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir.

Bir milletvekilinin açık bir şekilde kamuoyu önünde görevini yapmaya çalışan, kamu düzeninin sağlamaya çalışan bir kamu görevlisine karşı bu şekilde bir müessir fiil denilen bir harekette bulunulması bence hiçbir şekilde dokunulmazlık kapsamında olmaması gereken bir husustur. Teknik olarak dokunulmazlık kapsamındadır ama parlamentonun burada dokunulmazlık kaldırma yetkisi vardır zaten mevzuatımıza göre de bu konularda tolerans gösterilmemesi gerekir kanaatimce.

Özellikle bir milletvekilinin görevini yapmaya çalışan bir güvenlik görevlisine karşı bu muameleyi yapmış olması, kamuoyunda da toplumda da infial uyandıran bir suçtur. Bu bakımdan benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak bence dokunulmazlığın kaldırılması gerekir.

Meclis Başkanlığına geldiği takdirde biz bunu Karma Komisyonuna havale ediyoruz. Karma Komisyonda daha sonra yetki ve Genel Kurulda. Bu konuda ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen haddini bilmezliktir.”

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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