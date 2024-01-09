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        Haberler Gündem TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi

        TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi

        CHP, Can Atalay durumunu görüşmek için olağanüstü toplantı talebini 120 imza ile meclis başkanlığına iletmişti. Meclis Başkanlığı meclisin şu an tatilde olmadığını çalışmalarına ara vermediğini, komisyonların çalışmaya devam ettiğini belirterek olağanüstü toplanma durumunun söz konusu olamayacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:05
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        CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına ret
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        CHP, tutuklu TİP milletvekili Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere 120 imzayla birlikte TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Meclis Başkanlığı meclisin şu an tatilde olmadığını çalışmalarına ara vermediğini, komisyonların çalışmaya devam ettiğini belirterek olağanüstü toplanma durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı'nın ret kararıyla ilgili olarak yarın açıklama yapacaklarını belirtti.

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        #TBMM
        #Can Atalay
        #haberler
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