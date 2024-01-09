TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi

TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi

TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi CHP, Can Atalay durumunu görüşmek için olağanüstü toplantı talebini 120 imza ile meclis başkanlığına iletmişti. Meclis Başkanlığı meclisin şu an tatilde olmadığını çalışmalarına ara vermediğini, komisyonların çalışmaya devam ettiğini belirterek olağanüstü toplanma durumunun söz konusu olamayacağını belirtti

CHP, tutuklu TİP milletvekili Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere 120 imzayla birlikte TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Meclis Başkanlığı meclisin şu an tatilde olmadığını çalışmalarına ara vermediğini, komisyonların çalışmaya devam ettiğini belirterek olağanüstü toplanma durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.

Meclis Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrımıza ilişkin olumsuz görüş bildiren yazısı, talebimizden 5 gün sonra, toplantı tarihi olarak belirttiğimiz 9 Ocak günü saat 18:30’da elimize ulaştı..

Yarın gerekli yanıtımız ve tutumumuz kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/Rv5kxqUhnu — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) January 9, 2024

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı'nın ret kararıyla ilgili olarak yarın açıklama yapacaklarını belirtti.