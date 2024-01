TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi

TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi

TBMM Başkanlığı CHP'nin Can Atalay'la ilgili olağanüstü toplantı talebine ret yanıtı verdi CHP, Can Atalay durumunu görüşmek için olağanüstü toplantı talebini 120 imza ile meclis başkanlığına iletmişti. Meclis Başkanlığı meclisin şu an tatilde olmadığını çalışmalarına ara vermediğini, komisyonların çalışmaya devam ettiğini belirterek olağanüstü toplanma durumunun söz konusu olamayacağını belirtti

Habertürk Ankara Giriş: 09.01.2024 - 19:05 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL