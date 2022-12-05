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TBMM'de gerginlik çıktı, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

TBMMM Genel Kurulu'nda 2023 bütçesi görüşmelerinde gerginlik çıktı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kürsüde konuşması CHP'li milletvekillerinin söz atmalarıyla sık sık kesildi. CHP'li vekillerin küfür ettiği iddiası AK Parti sıralarını hareketlendirdi

TBMM'de gerginlik çıktı, milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü
TBMM'de gerginlik çıktı
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Habertürk Ankara

Habertürk Ankara Büro'nun haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada Meclis'te hareketli dakikalar yaşandı.

Kurtulmuş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilere yanıt verirken, CHP'li vekillerin küfür ettiği iddiası AK Partili vekilleri hareketlendirdi. Sıralarından kalkan AK Partili milletvekilleri CHP'lilerin bulunduğu tarafa yürüyünce, CHP'li vekiller de ayağa kalktı.


TBMM BAŞKANI ŞENTOP TUTANAKLARA BAKACAK

Karşılıklı laf atmalarla gerçekleşen oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis tutanaklarına bakıp CHP'li vekillerin küfür edip, etmediğine karar verecek.

Ayrıntılar gelecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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