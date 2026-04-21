ANNELİK İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI

Türkiye’de çalışan anneleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, işçi ve memur kadınların doğum izni süresi toplam 24 haftaya çıkarıldı. Uygulama kapsamında doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta izin hakkı tanınıyor. Sağlık durumu uygun olan ve bunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar ise isteğe bağlı olarak doğuma kısa bir süre kalana kadar çalışmaya devam edebilecek. Ayrıca, bir ya da birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak kabul edenlere de 10 gün izin verilmesi kararlaştırıldı.