        TBMM Genel Kurulu kabul etti! 123 BİN TL DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ: Annelere doğum izni ödemesi ne zaman yapılacak?

        Milyonlarca çalışanı ilgilendiren doğum izni düzenlemesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Çalışan annelerin uzun süredir beklediği süre artışı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem işçi hem de memur annelerin doğum izni süreleri uzatılırken, bu dönemde yapılan rapor ödemelerinde de artışa gidilecek. Çalışma hayatında anneler için önemli bir iyileştirme sağlayan bu adımın ardından, doğum izni ödemelerinin ne kadar olacağı ve yapılacak artışların nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 13:37 Güncelleme:
        1

        Kadın çalışanların uzun süredir beklediği doğum izni düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre memur ve işçi kadınlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık izin hakkı tanındı. Sağlık durumu uygun olan ve bunu doktor raporuyla belgeleyen çalışanlar ise doğumdan önceki son 2 haftaya kadar çalışmaya devam edebilecek. Bu uygulama, hem anne sağlığını korumayı hem de iş hayatıyla aile yaşamı arasında daha dengeli bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Detaylar haberimizde

        2

        ANNELİK İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI

        Türkiye’de çalışan anneleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, işçi ve memur kadınların doğum izni süresi toplam 24 haftaya çıkarıldı. Uygulama kapsamında doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta izin hakkı tanınıyor. Sağlık durumu uygun olan ve bunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar ise isteğe bağlı olarak doğuma kısa bir süre kalana kadar çalışmaya devam edebilecek. Ayrıca, bir ya da birden fazla çocuğu koruyucu aile olarak kabul edenlere de 10 gün izin verilmesi kararlaştırıldı.

        3

        123 BİN TL VERİLECEK

        Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte, SGK üzerinden yapılan doğum parası ödemelerinde de artış yaşandı. Yeni hesaplamaya göre, rapor süresi artık 120 gün yerine 168 gün üzerinden değerlendirilecek. Bu kapsamda SGK’lı annelere en az 123 bin 312 TL ödeme yapılacağı belirtiliyor. Brüt maaşı 35 bin TL olan bir anne yaklaşık 130 bin 667 TL, 40 bin TL olanlar 149 bin 333 TL, 50 bin TL brüt maaşı bulunanlar ise yaklaşık 186 bin 667 TL doğum parası alabilecek.

        4

        DEVLET MEMURU ANNELERDE MAAŞ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

        Devlet memuru annelerde ise doğum izni süresince maaşlarda kesinti yapılmayacak ve ödemeler tam olarak devam edecek. Bu durumda 24 haftalık izin süresinde bir memurun toplam gelirinin yaklaşık 247 bin 560 TL’ye ulaşacağı hesaplanıyor. Düzenleme sürecinde doğum yapan yaklaşık 1,4 milyon kadının SGK kayıtlarının incelendiği belirtilirken, uygulamanın kadınların iş hayatında kalmasını desteklemek ve doğum sürecindeki gelir kayıplarını azaltmak amacı taşıdığı ifade ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
